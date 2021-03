Vecinos y locatarios de Paseo Baquedano denuncian seguidilla de robos y exigen más seguridad

Una serie de robos y hechos delictuales son los que denuncian los vecinos y locatarios del emblemático Paseo Baquedano de Iquique.

La situación, dicen, se ha vuelto insostenible ya que el lugar, conocido por ser muy turístico y albergar varios locales comerciales como pubs y restaurantes, no mantiene ningún tipo de vigilancia especial.

En el Paseo Baquedano se encuentra una gran cantidad de pubs y restaurantes. (Foto: Facebook Iquique Viajero Turismo, Arte y Cultura)

La presidenta de la Agrupación de Comerciantes Baquedano Boulevard, Sandra Venegas, manifestó a Cooperativa Regiones que han sido muchas veces las que han solicitado mayor resguardo policial en el sector, situación que ha quedado en nada.

"Nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo de solicitar seguridad porque esta calle es emblemática y la idea es que la gente pueda venir tranquila. En muchas ocasiones nos vamos (los locatarios), volvemos y nuestros negocios han sido robados. Tuvimos reuniones como agrupación con la municipalidad y con la intendencia donde estuvo Carabineros y PDI, nos dijeron que se iba a aumentar la dotación en Iquique y que habría más resguardo, pero hasta el momento no ha pasado nada", sostuvo.

🔴 🧵Vecinos y locatarios de pubs y restaurantes del Pase Baquedano de #Iquiqur denuncian una serie de robos y situaciones como las del video. Dicen que los robos a locales se acrecentaron con la pandemia. @Cooperativa pic.twitter.com/5TnLZbuHlt — Dani Esquivel (@fridaturbina) March 11, 2021

"Nos encerramos"

Carol Carpintero es dueña de la agencia de viajes "Iquique Viajero", ubicada en pleno paseo. Dice que, si bien la situación complica a la gran mayoría, ella se ven aún más afectada debido a que vive en el lugar.

"Llega un horario del día donde se esconde la luz del sol y nos encerramos porque pasa cualquiera, la mayoría extranjeros, vagabundos, personas que asaltan, etc. Eso de noche, pero de día hay gente que también anda acechando. Yo trabajo a puertas cerradas porque antes se paseaban, todo el mundo entraba y de mi negocio se llevaron una mochila con un notebook", manifestó.

Carpintero señaló que los delitos han aumentado tras el inicio de la pandemia, ya que muchos locatarios debieron abandonar sus negocios.

Pérdidas millonarias

Así lo confirmó Lilian Rodríguez, dueña del Restaurant Boulevard, quien sufrió un robo avaluado en cerca de 12 millones de pesos. La empresaria expresó que tras un primer intento, tuvo que reforzar las puertas de su negocio, sin embargo, nada se pudo hacer.

"El sábado de amanecida entraron, hicieron un forado y por ahí sacaron y sacaron mercadería. Sacaron equipos, vaciaron máquinas que tenían carnes, pescados y mariscos", expresó.

Rodríguez indicó que "no hay guardias de seguridad, la seguridad ciudadana no existe, las cámaras de seguridad del sector no están funcionando, no hay carabineros que pasen de noche, nada. Tenemos una alarma comunitaria que tampoco funciona", sostuvo.

Forado realizado en el Restaurant Boulevard. (Foto: Cedida) No han aumentado los delitos

Consultados por la situación, desde la Gobernación de Iquique señalaron que la Agrupación de Comerciantes Baquedano Boulevard hace un tiempo generó un proyecto de intervención de cámaras que no surtió del todo efecto.

"Los toldos no dejaban ver y también estaban mal apuntadas las cámaras. Se les indicó que ellos tenían que mejorar esa situación y no se ha hecho. Ellos tiene comunicación directa y fluída con el coordinador de seguridad pública", expresó el gobernador de Iquique, René Muñoz.

Además, indicó que desde la Gobernación no manejan información respecto de que hayan aumentado este tipo de delitos durante la pandemia: "me dicen que no es así".

Por último, sostuvo que apoyarán cualquier solicitud de reunión con los afectados, pero que hasta el momento "no existe una solicitud directa a la subsecretaría de prevención del delito".