24 y 21 años de cárcel para implicados en millonario asalto a Banco Estado de Nogales

A 24 y 21 años de cárcel fueron sentenciados dos de los autores del millonario robo a la sucursal de Banco Estado en Nogales, región de Valparaíso, hecho perpetrado el 2 de abril del 2023, cuando los sujetos huyeron del lugar con 110 millones de pesos.

Se trata de Óscar Javier Lobos Barahona y Bastián Stalim Córdova Vera, de 28 y 21 años respectivamente, ambos condenados como autores de delito de robo con violencia e intimidación, secuestro, entre otros, hecho que investigó la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Según estableció el Ministerio Público, los imputados actuaron en compañía de otros dos sujetos, quienes a la fecha se encuentran fallecidos: "todos previamente concertados y luego de haber efectuado vigilancias y seguimientos por aproximadamente un mes, ingresan al domicilio de la víctima, empleado del BancoEstado, a su inmueble en la comuna de Olmué, todos a rostro cubierto y portando armas de fuego, procediendo a requerirle a la víctima las llaves de la bóveda de la sucursal del BancoEstado de la comuna de Nogales".

De esta manera, "contra su voluntad e intimidado con las armas de fuego a su vehículo particular, fue subido a su auto atado de sus manos subiendo con él dos de los antisociales, mientras que los otros dos participes en el delito, proceden a subir contra su voluntad e intimidada con armas de fuego a la cónyuge y a sus tres hijas menores de edad", explicó el fiscal de SACFI, Benjamín Santibáñez.

Posteriormente, se estableció que los acusados ingresaron al banco con el empleado, intimidaron al guardia y a varios trabajadores logrando abrir la bóveda y sustraer el dinero, para luego huir del lugar con el millonario botín, hechos que Fiscalía acreditó a juicio del Tribunal Oral de Quillota.

Así fue que Córdoba Vera fue condenado a tres años por el secuestro de las tres menores junto a su madre, tres años por el secuestro consumado del empleado del banco, 10 años por el robo con violencia e intimidación y tres años y un día -además de multa- por la receptación de vehículo motorizado. También fue condenado a cinco años y un día como autor de tenencia de arma de fuego prohibida.

En cuanto a Lobos Barahona fue condenado a cuatro años por el secuestro de las menores y su madre, otros cuatro años por el secuestro del empleado del banco, 10 años de presidio por el robo con violencia e intimidación y a tres años y un día, más multa, por la receptación de vehículo motorizado. Penas que ambos deberán cumplir de manera efectiva.