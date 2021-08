A cuatro años del asesinato de Vania Zúñiga, su padre suplica que la Fiscalía investigue

Este viernes se cumplieron cuatro años desde que Vania Zúñiga Lattapiat, de 27 años, fue encontrada muerta en su domicilio del Barrio Miraflores, en Viña del Mar, junto a su hija de entonces poco más de un año, que presentaba principio de hipotermia, y aún no existen imputados.

El hecho se registró en el sector de la Población Las Pataguas y la familia de la víctima inmediatamente sindicó a su ex pareja como el autor del crimen, debido a que existían causas previas de violencia intrafamiliar ejercida por él hacia ella.

De hecho, el sujeto fue condenado luego de la muerte de Vania por patearla mientras se encontraba embarazada. Asimismo, en 2019 fue condenado a 20 años por un delito de robo con violación cometido en Valparaíso, pero no ha sido vinculado judicialmente con el crimen de la joven madre.

Pese al tiempo transcurrido, el padre de Vania, Iván Zúñiga, continúa viajando desde Santiago a Viña del Mar para obtener información del caso, que ha pasado por la Brigada de Homicidios de la PDI y el OS-9 de Carabineros, habiendo tenido tres fiscales a cargo.

En ese sentido, el progenitor de la víctima acusa discriminación de parte del Ministerio Público y las policías, y asegura que no es tomado en cuenta: ni siquiera fue recibido por la Fiscalía este viernes... Asegura que le indicaron que debe tener cita previa.

"NO HAY EMPATÍA"

"Es muy poco el contacto con Fiscalía", dice Iván: "Vengo a Fiscalía porque quiero que me tomen en cuenta... Ya estoy cansado, he ido a todos lados, pero parece que no hay empatía de parte del fiscal jefe o regional, de las policías, porque no hay respuesta de la muerte de mi hija".

"Quiero descansar y que descanse mi hija, porque le prometí que iba a encontrar a los culpables", dice Iván Zuñiga, que está librando una solitaria lucha contra la impunidad.

"Los fiscales especulan y la policía hizo la vista gorda cuando mi hija falleció, después se le pasó el caso al OS-9 y el tercer fiscal me dice que la causa la está llevando el OS-9 de Antofagasta. Quiero que, por favor, la fiscal regional (Claudia Perivancich) me escuche; necesito ayuda, hasta cuándo... Quiero descansar y que descanse mi hija, porque le prometí que iba a encontrar a los culpables. Sea quien sea, no puede quedar impune la muerte de mi hija", dice, afectado, el padre de Vania.

"DISCRIMINAN"

Las policías "se mofaron de mi hija porque –digo la verdad- ella trabajaba en un café, pero ¿por eso no tiene justicia? Acá discriminan porque los mismos policías encontraron altiro al señor culpable del homicidio de Concón (caso de sicariato que afectó al empresario Alejandro Correa) ¿Por qué? Porque el señor era pudiente y yo no tengo dinero", prosigue.

"Le pido al Ministerio Público, por favor, que alguien controle esto, porque mataron a mi hija y no se sabe quién fue... Capaz que se cierra el caso, (pero) no.... Yo voy luchar hasta el último, no voy a descansar, ella era una persona joven, alegre, era mamá. Yo tengo 60 años, a mí no me vienen con cuentos, cómo una investigación de cuatro años y no se sabe nada... Los fiscales no se inmutan con nada".

Consultada la Fiscalía, declinaron dar declaraciones e informaron que la investigación se encuentra "vigente y con diligencias en curso".