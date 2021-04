"¡A domicilio, a domicilio!": Carabineros son suspendidos por "carrete" dentro de una patrulla

Mediante redes sociales se viralizó un video que muestra el interior de una patrulla de Carabineros en la que, supuestamente, iban "paseando" a dos mujeres en la comuna de La Ligua, Provincia de Petorca.

Al comienzo del registro se escucha que una de ellas canta: "A domicilio, a domicilio". Otra persona dice: "Si no me ponen reggaeton, me bajo", tras lo cual se escucha música y se advierte incluso el uso de la baliza.

"Son los mejores amigos que tengo...", confiesa, emotiva, una voz femenina.

Carabineros confirmó desvinculación de funcionarios y apertura de sumario administrativo tras viralización de video que muestra a personal de la Tenencia Carreteras de Petorca paseando en una patrulla junto a dos mujeres @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/RdRFAVA86w — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) April 5, 2021

"SITUACIÓN INCÓMODA"

Tras la viralización, Carabineros confirmó que en la situación hay involucrados funcionarios de la Tenencia de Carreteras de Petorca, quienes fueron desvinculados de la institución "por mala conducta".

"En cuanto a los lamentables hechos denunciados y la situación incómoda que responsabilizó a personal de Carabineros, se ha dispuesto la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de establecer eventuales responsabilidades", dijo coronel Jorge Chabán, prefecto de Aconcagua.

Asimismo, se informó que los funcionarios se mantendrán suspendidos hasta el fin del sumario, y "una vez que se establezcan las responsabilidades, se determina la situación en la que definitivamente quedan".