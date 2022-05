Abogado y ex gobernador de Bachelet, Benigno Retamal, es el nuevo seremi de Transportes

El abogado Benigno Retamal fue confirmado como el nuevo seremi de Transportes de la región de Valparaíso tras la polémica salida de Enrique Vinet, quien estuvo poco más de un mes en el cargo.

El anuncio fue realizado por el subsecretario de transportes, Cristobal Pineda, quien indicó que la nueva autoridad posee una extensa carrera en el servicio público.

Retamal es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con más de quince años de experiencia en el sector público, particularmente en la provincia de Los Andes, donde fue gobernador provincial durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

"Me siento muy honrado por la confianza que el Presidente Gabriel Boric ha depositado en mí y también expectante por las tareas encomendadas por el ministro Juan Carlos Muñoz, las cuales sin lugar a dudas que son urgentes y tremendamente relevantes para nuestra región, de cordillera a ma", dijo Retamal.

Agregó que "asumimos el compromiso de ponernos a trabajar de forma inmediata, dado que entregar una mejor conectividad y aumentar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas es un objetivo primordial", afirmó la nueva autoridad regional, quien hasta poco antes de asumir, estaba dedicado al ejercicio privado de su profesión.

Tras el nombramiento, el presidente de la Comisión de Transportes del Consejo Regional, el core Manuel Millones, dijo que "no es una persona que tenga la experiencia, no es del área, no es del rubro y proviene de una provincia donde el conflicto del transporte público es muy diferente al Gran Valparaíso".

"Por lo anterior, va a tener un periodo de aprendizaje. Me preocupa que con su llegada se invisibilice o se oculten los problemas de fondo que denunció el exseremi Vinet y que ciertamente están presentes", sostuvo Millones.

Agregó que "a esta autoridad le va a tocar hacerse cargo de los conflictos del transporte público, de la mala calidad del servicio, de la delincuencia, de flota y de la fecha tope para instalar los validadores en el mes de junio. Yo no quisiera que esta autoridad pagara los platos rotos por errores del gobierno central de no haber hecho bien la pega".