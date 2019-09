Alcalde de Petorca pidió prohibir la plantación de paltos y cítricos en su comuna

El alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro (Ind.), llamó a las autoridades a prohibir la plantación de paltos y cítricos en la zona, luego que el Gobierno declarara zona de catástrofe para todas las comunas continentales de la Región de Valparaíso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal aclaró que esta medida del Presidente Piñera viene a renovar la vigencia de la zona de catástrofe que se declaró el 25 de septiembre del año pasado para la comuna.

"No existe regulación, nadie fiscaliza, nadie pide un certificado de impacto ambiental, depredan todo (...) al no haber regulación se sigue plantando y mi defensa es por el territorio. Queremos que se regule, se norme, que se prohíba además la plantación de paltos y cítricos, incluso, queremos que las empresas que están acá se compriman, o si no va a llegar el día que no tengamos agua", dijo la autoridad.

"Lo que queremos es regulación, que se prohíba derechamente que se siga plantando, porque los que siguen plantando son las grandes empresas, los pequeños ya quedaron afuera", recalcó Valdenegro.

Saqueo de agua de las grandes empresas

Además, el alcalde acusó saqueo de agua de las grandes empresas por la sobreexplotación de la cuenca del río Petorca, causando serios problemas en la flora, fauna y ecosistema.

"Es saqueo, porque como no hay ninguna regulación, ninguna normativa que impida la sobreplantación de paltos y cítricos se produce esta suerte de sobreexplotación de una cuenca que está absolutamente agotada", aseveró la autoridad comunal.

"Es una cosa que le dije al ministro (de Agricultura, Antonio Walker) en una reunión en su despacho, que pudiéramos normar y regular las grandes plantaciones, porque al no estar regulados depredan la flora, la fauna, el ecosistema y acaparan el escaso recurso hídrico que está quedando", enfatizó.

"¿Qué es primero? ¿Los paltos o la gente?"

Asimismo, el alcalde lamentó el racionamiento de agua para cerca de 3.500 vecinos de la comuna y que los paltos reciban una cuota mayor.

"Ocupan 100 litros por palto o cítrico, mientras que a las personas se les entregan 50 litros. Entonces ¿qué es primero? ¿Los paltos o la gente?", se preguntó Valdenegro.

El alcalde de Petorca manifestó también su esperanza que con esta renovación de la zona de catástrofe se permita asegurar el agua para la población, ya que los recursos no han sido notorios.

"Ha faltado voluntad política, en el último año, aún ya estando en zona de catástrofe, no han sido notorios los recursos para solucionar el daño de la sequía y hoy en día las familias todavía deben vivir con 50 litros por persona", expresó.

"Esperamos que esta renovación pueda asegurar agua en cantidad y calidad y se pueden destinar recursos en actividad agrícola y ganadera, la cual está en serio riesgo de pérdida total", concluyó.