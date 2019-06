Alcalde Sharp por Cuenta Pública: "No es Games of Thrones para que sea en horario prime"

"Esto no es una serie de Netflix, no es 'Game of Thrones', como para que sea en horario prime", fueron las palabras del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tras finalizar la Cuenta Pública presidencial, que de forma inédita se realizó de noche.

Los dichos del jefe comunal porteño apuntaron a los disturbios que se registraron de forma paralela en las calles de la ciudad, por lo que aseguró que "no es un buen balance para Valparaíso y estoy seguro que con esto represento la opinión y el sentimiento de muchos vecinos".

En ese sentido, agregó que el tradicional acto "tiene que hacerse en el día. El hecho que sea de noche afectó el normal funcionamiento de la ciudad. La subida Ecuador está pasada a lacrimógena y muchos locales no pudieron abrir".

"Se afectó el libre tránsito de las personas, mucha gente se molestó porque no pudo bajar de los cerros al plan y se afectó el derecho a manifestarse, que es tan importante como esta Cuenta Pública", dijo.

Debido a lo anterior, "hay que revisar estar decisión sin lugar a dudas, la Cuenta tiene que volver al día", concluyó.

Los anuncios

Sin embargo, a pesar de la negativa evaluación, Jorge Sharp aseguro que "eso no opacó lo que pasó al interior del Congreso".

En ese sentido, se refirió a los dos anuncios que el Presidente Sebastián Piñera comprometió para Valparaíso.

"Se hizo referencia a la construcción del área urbana de Barón, pero eso ya lo sabíamos y se está trabajando", dijo la autoridad.

Agregó que "el segundo anuncio, en rigor no es anuncio, es una rectificación de una omisión del Gobierno" en referencia a la inclusión del proyecto del tren rápido como iniciativa licitable.

"Es algo que le habíamos propuesto al Presidente. Nos alegra que haya rectificado, pero esta medida se ha anunciado durante los últimos 50 años", señaló.

Añadió que "esperamos que sea de verdad y que no se le siga mintiendo a Valparaíso. No da para que sigan dando falsas expectativas. Lo más importante es que esperamos que sea con participación de la gente".

Finalmente, la ampliación del Puerto de Valparaíso fue otro punto tocado por el Mandatario en su rendición.

Al respecto, el alcalde porteño dijo que "no sé a qué se habrá referido el Presidente: si al mismo proyecto, a uno nuevo o a uno reformulado".

"Todos estamos de acuerdo con el anuncio, pero habrá que ver la bajada porque el proyecto tal cual está genera dudas y diferentes opiniones en el sector empresarial, portuario y ciudadano y no deberíamos seguir perdiendo el tiempo es un proyecto que no genera unidad", finalizó.