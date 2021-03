Alcalde Sharp trató de "irracional" decisión de decretar cuarentena en Valparaíso

Como "irracional" calificó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, la cuarentena informada esta jornada por el Ministerio de Salud, en el marco del aumento de casos de Covid-19 en la zona.

La medida, que rige a contar del jueves, se aplicó luego de que el último informe epidemiológico comunicara más de 600 casos activos en la capital de la región, la que –a su vez- supera los tres mil casos activos.

Los dichos de Sharp fueron debido a que no se consideró, por ejemplo, Viña del Mar, comuna con la que se forma una conurbación y que estuvo en confinamiento junto con la ciudad puerto cuando se decretó la medida por primera vez.

"Una vez más el gobierno de Sebastián Piñera demuestra que no tiene estrategia sanitaria para la quinta región. Es irracional, desde donde se le mire, que Valparaíso y Viña del Mar, además de otras comunas aledañas de la Quinta Región, que tienen números sanitarios y materia de contagiados similares, no sean consideradas en torno a una sola estrategia sanitaria ", dijo Sharp.

Agregó que la medida a la ciudad "le va a generar un tremendo golpe y daño a los porteños, porteñas, y a Valparaíso en su conjunto".

En ese sentido, Sharp indicó que "exigimos claridades en cuanto a la decisión, un plan económico especial de apoyo a las economías locales y un plan especial de alimentación, para que a ningún porteño o porteña le falte el alimento en esta cuarentena, que no tiene, desde nuestra perspectiva, sentido sanitario alguno".

Indicadores similares

Por su parte, el infectólogo Rodrigo Cruz, director del Centro de Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso, sostuvo que las medidas establecidas en el Plan Paso a Paso "ya no están siendo efectivas ni seguidas por la gente".

Respecto de la cuarentena para el Puerto y no para Viña del Mar, agregó que si se adoptó considerando solo los indicadores epidemiológicos, "estos actualmente son muy parecidos".

"Desagregar a estas comunas y tratarlas como si fueran dos territorios independientes, siendo que las propias autoridades sanitarias había resuelto hace meses unificarlas para efectos del plan Paso a Paso, debido a que sus actividades y habitantes se encuentran muy interconectados, la verdad es que es incomprensible", afirmó Cruz.

La misma crítica de Sharp la emitió el alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, cuya comuna también retrocederá a fase uno: "Hay muchas cosas que se dejaron estar para llegar a este punto de no retorno: se pasaron felices vacaciones, no hubo protocolos de entrada de PCR, solicitamos siempre que hubiera una cantidad límite de personas que pudieran entrar. Harto tarde la cuarentena, pero ya no nos queda otra opción", fustigó.