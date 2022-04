Alcaldesa Ripamonti dice que narcos financiaron ollas comunes: Dirigentas vecinales se indignaron

Indignación generaron los dichos de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien sostuvo que las ollas comunes que se generaron durante la pandemia habrían sido financiadas por narcotraficantes.

Las palabras de la jefa comunal se conocieron en la actividad donde se lanzaron los Fondos de Seguridad Pública, donde ella señaló que "salen del Puerto de San Antonio 16,3 toneladas de cocaína. Eso hay que atacarlo con fuerza porque va a llegar un momento en que nos vamos a poder".

"Todo esto significa la ausencia del Estado, el Estado no puede abandonar más a las comunidades porque cuando el Estado abandonó, las más de 120 ollas comunes que hubo en Viña del Mar, adivinen quién las costeó, ese es el problema cuando no llega el Estado. En Valparaíso y en todas las comunas pasa lo mismo. El Estado está y ocupamos el espacio que otros no ocupan, que es el espacio de los delincuentes, narcotraficantes".

Luego, consultada por sus declaraciones, sostuvo que "recuerdo hace un par de años en una comisión del Congreso Nacional que la más alta autoridad, comandante en jefe, señalaba que se habían perdido unas armas y pertrechos militares y que habían sido entregadas a narcotraficantes y usted le pregunta a una alcaldesa a qué se refiere con que algunas ollas comunes podrían estar siendo, digamos, financiadas por grupos delictuales, por supuesto que sí".

En las dirigencias vecinales, las palabras no cayeron bien. Susana Ruminot, presidenta de la junta de vecinos Palmas Chilenas de Forestal y quien estuvo a cargo de una olla común, señaló que "es una falta de respeto".

"Nos jugamos la vida por nuestra gente, yo iba a la feria Caupolicán a buscar las verduras y después hasta me empezaron a insultar. Somos mujeres, la mayoría jefa de hogar con niños chicos, no tenemos ningún ingreso, sin pega. Ella básicamente nos está diciendo que actuamos con los delincuentes y con el narcotráfico. Primero que averigüe bien, como corresponde, antes de abrir la boca", sostuvo Ruminot.

Desde el campamento Manuel Bustos, Carolina Rojas, dirigenta del Comité Acogida 2001, dijo que "en nuestro campamento funcionaron tres ollas comunes y jamás existió dicho aporte y hoy que funciona un comedor solidario no tenemos antecedentes de ello".

"Para hacer ese tipo de declaraciones se deben tener antecedentes concretos y ser entregado a quien corresponda, ya que esto genera temor y desconfianza entre dirigentes que se han sacado la mugre por ayudar a las familias", dijo Rojas.