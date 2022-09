Alcaldesa Ripamonti emplaza al Presidente Boric y al comité de ministros: Pide rechazar proyecto Las Salinas

Luego de que de forma extraordinaria se fijara para este lunes una sesión del comité de ministros en el que se analizará el futuro del proyecto de bioremediación del terreno de las expretroleras de Las Salinas, en Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) emplazó al Presidente Gabriel Boric para que sea rechazada la iniciativa.

Se trata del proyecto que pretende levantar en la zona el Grupo Angelini por una inversión que alcanza los 55 millones de dólares y que ya cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable desde 2020.

Sin embargo, las entidades comunales y políticas de la zona han rechazado el megaproyecto por lo que su ejecución no ha sido posible hasta la fecha debido a la presentación de reclamación en contra de la RCA por parte del Frente Amplio, coalición a la que pertenece la alcaldesa, que estiman que el proyecto de la Inmobiliaria Las Salinas causará perjuicios negativos como sería un eventual riesgo a la salud debido a que la remoción de tierra provocará dispersión de contaminantes, considerando que en ese terreno, durante 50 años, se ubicaron silos de combustible y en el sitio se ha detectado la presencia de compuestos químicos, como beceno, etilbenceno, xileno, naftaleno, alifático y aldrin, publicó La Tercera.

Frente a la reunión de este lunes, que se realizará a las 08:30 horas, la alcaldesa manifestó que "queremos que Viña del Mar crezca, que este terreno sea saneado, que exista justicia ambiental. Lo queremos, pero no así".

"Yo le digo al Presidente y al comité de ministros que si firmaron como Gobierno nacional el Tratado de Escazú para hacer justicia ambiental realmente, tienen que tomarlo en consideración y aplicarlo a la hora de resolver en menos de 72 horas este conflicto ambiental. Si no, además de perder nuestra confianza -que todavía la tenemos en usted Presidente y comité de ministros- no se están dando cuenta de que eso fue un acto para demostrar gestión rápida y liviana en sus primeros días de Gobierno y no de justicia real y de consideración con la naturaleza", emplazó.

Desde la Inmobiliaria Las Salinas dicen que los equipos técnicos de los Ministerios de Medio Ambiente y de Salud ya han validado el proceso de bioremediación presentado por esta firma como un método seguro y sin riesgo para salud, por lo que esperan que estos antecedentes estén a la vista por el comité de ministros para decidir sobre el paño ubicado en el borde costero de Viña del Mar.