Amenaza "satánica y neonazi" conmocionó a la Universidad Católica de Valparaíso

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) alertó este lunes a la comunidad de un correo eléctrico en el que se advierte de un eventual atentado al interior de la casa de estudios, amenaza atribuida a la "Red Terrorista 764".

El correo titulado "Voy a matarlos a todos" es firmado por una supuesta agrupación internacional y habla de una especie de venganza contra la sociedad en la que va a asesinar gente como ofrenda al diablo.

En el texto, se detalla que se trata de una persona que ha sufrido bullying, acosom y distintas situaciones que lo llevaron a ser internado en el Hospital del Salvador de Valparaíso, lo que generó "un odio aún mayor y profundizado, especialmente hacia el cristianismo".

"Abracé mi lado oscuro e hice un pacto con Satanás lo cual me llevó a unirme a la red 764 después de radicalizarme en el satanismo y neonazismo. Desde hace ya un tiempo vengo planeando una venganza contra la sociedad", apunta la carta.

Desde la universidad, han señalado que se trata de un mensaje que se ha podido corroborar y ha sido editado de correos similares que se han distribuido en los últimos meses a distintas universidades de Latinoamérica y España.

Asimismo, reconoció la gravedad del asunto y señaló que ya se presentó la denuncia ante el Ministerio Público con fin de que se puedan investigar estos hechos.

El delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, precisó que "es una red que no tiene mucho que ver con la universidad, incluso se habla de correos automáticos que salen a diversos lugares, a diversas instituciones, que incluso su base no está en Chile y, por lo tanto, no hay una relación aparente con la Universidad Católica o alguna institución".

"Hay un modus operandi que en general estas bandas buscan captar, quién tome esos casos y quien haga contacto y ver alguna forma de cometer algún otro delito, digamos. Eso es lo que entendemos hasta el momento. Sin embargo, por supuesto, está en pleno desarrollo y está siendo investigado por el organismo especializado", afirmó.

La PUCV aseveró que existen protocolos de vigilancia activos en resguardo de la comunidad y señaló que entiende el contexto de exámenes, cierre de semestre y evaluaciones que aumentan el estrés, por lo que reiteran la disponibilidad de canales de apoyo psicológico.

La red internacional 764

La "red internacional 764" ha aparecido últimamente en medios internacionales por amenazas similares a diferentes universidades en Latinoamérica y España, generando preocupación en las comunidades universitarias.

De acuerdo a Infobae, el Grupo 764 es investigado por el FBI y se trata de "depredadores cibernéticos", personas violentas que se hacen amigos de adolescentes a través de plataformas en línea.

La red es descrita como una "secta neonazi satánica, de extrema derecha", cuya evidencia no existe en Latinoamérica, pero en Estados Unidos sí. Incluso, sus líderes -de 20 y 21 años- fueron arrestados y acusados de operar una organización internacional de explotación infantil.

"Buscan insensibilizar a los jóvenes ante la violencia y socavar las normas sociales al respecto. Normalizan la posesión, producción y difusión de material de abuso sexual infantil explícito y material violento para corromper y preparar a sus víctimas para futuros actos de violencia, ganar notoriedad entre otros miembros de la red y sembrar el terror con el fin de acelerar el caos bajo la ideología de 764, buscando la desestabilización social", advirtió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Su presunto fundador, Bradley Cadenhead, cumple una condena de 80 años de prisión en Texas, tras declararse culpable en varios cargos vinculados a la pornografía infantil en 2023. El "764" correspondería a su lugar de residencia en Stephenville, Texas, y creó el grupo a los 15 años.