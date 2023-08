Avenida Borgoño de Viña del Mar estará cerrada al menos hasta el miércoles tras remoción en masa

Al menos hasta el miércoles se mantendrá cerrada la avenida Borgoño de Viña del Mar tras el deslizamiento de tierra ocurrido el sábado por la mañana en el contexto de las lluvias registradas.

Lo anterior, según confirmó la delegada presidencial, Sofía González, se produjo debido a que un colector de aguas lluvias del sector que se encontraba en arreglo y que ya había fallado durante el frente anterior, cedió a propósito de las condiciones del terreno y la saturación del suelo.

"Avenida Borgoño se va a mantener cerrada hasta que las condiciones de seguridad cambien y esto será al menos hasta el miércoles, considerando el segundo pulso (de sistema frontal) que va a afectar al sector costero de nuestra región", indicó González.

Agregó que "vamos a tomar distintas medidas, tenemos control policial y ya se han instalado algunas barreras jersey. Quiero insistir, por más medidas que tome la autoridad, si no nos cuidamos y no asumimos el factor riesgo de forma personal y colectiva, es imposible estar en todos lados a la vez. El llamado es a no hacer turismo de emergencia".

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, confirmó que se abrirá un proceso licitatorio para poder buscar un contratista que repare la estructura dañana.

"Hemos hecho un proceso bastante exprés (reparaciones), lo más rápido que hemos podido en función de la emergencia, pero en función de las normas del Estado la próxima semana vamos a hacer una apertura de oferta para que de aquí a una semana, si las condiciones climáticas lo permiten, empezar a hacer los trabajos que son de envergadura, tenemos una estimación de unos mil millones de pesos y podrían durar algunas semanas".

Segundo frente

Por su parte, Felipe Estay, director regional (S) de Senapred, confirmó que el resto de la región de Valparaíso soportó de buena forma el sistema frontal que afectó principalmente a la cordillera y que ahora el enfoque está en el nuevo frente que afectará al sector costero.

"Vamos a tener mayor cantidad de precipitaciones en el sector costero, vamos estar llegando a los 60 milímetros entre lunes y martes. Es probable que dado la capacidad de absorción que ya presentan los suelos, podamos tener alguna activación de quebrada o proceso de remoción en masa que pudiese generar alguna afectación", dijo Estay.

Agregó que "ahí está nuestro foco en este momento, para poder mantener activados a los organismos de emergencia, a los equipos de primera respuesta".