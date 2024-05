Brigadista imputado por megaincendio cobró 420 mil en horas extras en febrero

El brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Franco Pinto, imputado como el presunto autor intelectual del megaincendio de Viña del Mar y Quilpué, recibió 420 mil pesos en horas extra correspondientes al mes en que éste se produjo.

Para esta temporada de incendios, Pinto fue contratado a partir del 10 de octubre de 2023 con un sueldo mensual bruto de 753.384 pesos. Luego, a partir de enero de 2024, su remuneración aumentó a un total mensual de 785.779 pesos, según dio a conocer La Tercera.

Asimismo, se reveló la cantidad de horas extra que el brigadista realizó: en octubre de 2023, Pinto hizo solo cuatro horas extra, por lo que tuvo un ingreso adicional de 28.126 pesos; en noviembre de 2023, generó 42 horas extra, adicionando 295.327 pesos; en diciembre de 2023, el brigadista hizo 50 horas de trabajo extra, sumando 351.580 pesos.

Para el año 2024, en enero realizó 63,33 horas extras, equivalentes a 456.497 pesos; y en febrero, cuando ocurrieron los incendios de Viña del Mar y Quilpué, Pinto sumó 57,33 horas extraordinarias, que le significaron 420.479 pesos.

Finalmente, en marzo, su tiempo adicional acumuló 38,5 horas, por 282.357 pesos, y en abril pasado se registró el peak de horas extra, con 64,5 horas, equivalentes a 473.039 pesos.

El director de Conaf, Christian Little, contó que se trataba de un funcionario transitorio quien en los últimos 10 años ha participado como motosierrista y conductor de vehículos de emergencia para el control de incendios, y agregó que para esta temporada, su vínculo laboral con Conaf se terminó el martes 30 de abril.

Sobre las horas extra, Little aseguró que, "como en toda institución", se pagan estas horas cuando los funcionarios trabajan más allá de las ocho horas o si es que se hacen turnos en la noche, aunque sentenció que "pagar las horas extra no significa que uno va a provocar más incendios, como lo que ha acontecido para poder cobrar más".

RELATO DEL BOMBERO

El voluntario de Bomberos Francisco Mondaca, sindicado como el autor material de los incendios, reveló ante la Fiscalía la conversación que tuvo con el brigadista de Conaf previo a los siniestros.

Mondaca afirmó que "recuerdo que en una concurrencia de incendio que mantuve, coincidimos (...), conversando de diversos temas, entre lo que me indica que a ellos como funcionarios les conviene económicamente hacer horas extras respecto del combate de incendios".

Luego, relató que "unos dos o tres días antes del 2 de febrero del presente año, me encontré con Franco Pinto en la vía pública, en la localidad de Placilla, donde él me dijo que el 2 de febrero estaba 'bueno', debido a las condiciones climáticas que existirían esa jornada, como el calor y el viento, además, me indicó que estaría 'bueno' en el sector de la Reserva Forestal Lago Peñuelas y por la ruta conocida como Camino Viejo a Santiago, ya que existía abundante pasto seco en ese lugar".

"Por lo anterior, concordamos que yo acudiría en horas de la mañana de ese día hasta el sector Las Tablas y Camino Viejo a Santiago a efectuar incendios, mediante el lanzamiento de artefactos incendiarios que él mismo me había enseñado a confeccionar de forma verbal anteriormente en otro incendio, donde Franco me dijo que debía enrollar fósforos alrededor de un cigarrillo y amarrarlo con un hilo", agregó.

Posteriormente, Mondaca confesó que los cigarrillos "los succionaba una sola vez para encenderlos y lanzaba a través del vidrio del copiloto".

"Recuerdo perfectamente que poco después de haber arrojado los primeros artefactos incendiarios en la Ruta 68 y Camino Antiguo a Santiago, realicé un llamado telefónico desde mi aparato a Franco Pinto (...) para avisarle y decirle que 'estaba listo', aludiendo al lanzamiento de artefactos incendiarios, recordando que el Franco me dijo que estaba en la base y que seguramente lo despacharían a la brevedad al lugar", cerró.

Ambos fueron formalizados por el delito de incendio con resultado de muerte este sábado y quedaron en prisión preventiva en la cárcel Santiago Uno.