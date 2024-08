Búsqueda de niña arrastrada por ola en playa de Viña del Mar continúa sin éxito

Continúa la búsqueda de la niña de cinco años que el pasado miércoles fue arrastrada por las olas a la altura de la playa Los Cañones, en el sector de Las Salinas, Viña del Mar.

El rastreo de la pequeña - llevado a cabo por patrullas terrestres, marítimas y aéreas - no se ha detenido desde el día de la emergencia. Sin embargo, ayer viernes tuvo que suspenderse el operativo vía mar, debido al aviso vigente de marejadas anormales.

"Desde el día que nosotros tomamos conocimiento de la desaparición de esta niña, sin cesar, durante el día y la noche, hemos estado en coordinación con patrullas terrestres, marítimas y también con helicópteros", dijo Giovanni Ignacio Fuentes, subjefe de la Capitanía de Puerto de Valparaíso.

Sin embargo, "lamentablemente hasta el momento no hemos tenido resultados efectivos. No obstante, vamos a seguir durante toda esta semana trabajando", añadió.

El capitán de corbeta también se lamentó de la desobediencia por parte de la ciudadanía a no acercarse al borde costero, pese a la actual alerta de marejadas y a las condiciones climáticas.

"Desafortunadamente, a pesar de las insistencias que hacemos como autoridad marítima para que la gente no se acerque a la costa, al parecer no están tomando en serio la situación. Por eso llamamos a la ciudadanía a no aproximarse" a los bordes marítimos, emplazó Fuentes.

¡Recuerda! Está vigente un aviso de MAREJADAS ANORMALES desde el Golfo de Arauco hasta Arica



Duración: hasta el domingo 4 de agosto



¡Evita transitar por el borde costero y roqueríos!



Toda la información en https://t.co/np5NxETkPq#ArmadaPorChile pic.twitter.com/no0tOpY727 — Armada de Chile (@Armada_Chile) August 3, 2024

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL TAMBIÉN SE HA INVOLUCRADO EN EL RASTREO

La delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, señaló que "mantenemos las labores de rebúsqueda de la menor de edad que se extravió durante esta semana en el borde costero".

"Hemos activado todas las capacidades logísticas que nos permitan obtener buenos resultados. Recordamos que nos mantenemos con marejadas este fin de semana, por lo que hacemos un llamado a los habitantes y a los visitantes de la región a no acercarnos a la costa", agregó.