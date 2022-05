Cae banda que asaltaba afuera de los bancos: Tres miembros son lanzas internacionales

Tras cinco meses de investigación, siete personas de entre 24 y 58 años que conformaban una agrupación delictual dedicada a asaltar gente al exterior de entidades bancarias fueron detenidas por la PDI, quedando cinco de ellas en prisión preventiva y dos con arresto domiciliario.

Se trata de la operación "Los internacionales", donde se pudo establecer que la banda –compuesta por cinco hombres y dos mujeres- utilizaba a personas de "aspecto inofensivo" para marcar a sus víctimas: personas que al interior de los bancos giraban importantes cantidades de dinero.

"Este modus operandi se llama 'salida de banco' y por lo general utilizan a una persona que aparenta no ser delincuente, por lo general utilizan mujeres o personas que se vean mayores. En este caso utilizaban a un sujeto que se veía mayor, se veía inofensivo. Él ingresaba al banco y vigilaba a la gente que hacía grandes retiros de dinero. Él, a su vez, marcaba a estas personas, les avisaba vía telefónica a la banda que se encontraba afuera", explicó el subprefecto Iván Villalón, jefe de la Bicrim de La Calera.

Agregó que "esas personas los perseguían hasta sus vehículos y en un momento los intimidan con arma de fuego. También rajaban los neumáticos de las víctimas para evitar ser perseguidos".

Diversas regiones

La investigación partió en diciembre de 2021 tras un atraco cometido fuera de un barco de La Calera, estableciendo –junto al Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía- que los antisociales operaban en distintas regiones del país.

"Una banda, en esa época no identificada, asaltaron a una persona que había girado una cierta cantidad de dinero desde una entidad bancaria de la ciudad de La Calera. Se coordinó con Fiscalía con el fin de ubicar hechos parecidos a este y logramos establecer siete delitos a misma la banda delictual. No son residentes, algunos eran de la ciudad de Santiago y venían de lunes a viernes a cometer delitos. No solamente cometían delitos en La Calera, sino que también en Quillota, Viña del Mar, La Serena, Talca y Linares", dijo Villalón.

La banda, según información policial, se trata de sujetos todos con antecedentes penales y/o policiales que "no discriminaban". "Simplemente buscaban gente que tuviese mucho dinero o que retirara grandes cantidades de dinero para poder asaltarlos. De hecho, hay mujeres, hombres, incluso hasta personas de las Fuerzas Armadas", precisó el policía.

"Los internacionales"

El oficial agregó que algunos incluso tienen antecedentes por homicidio y que "tres de los integrantes eran lanzas internacionales". "Tienen prontuario amplio en Interpol, ya que cumplieron varias condenas en Europa: España y Suiza. También es Australia, todas por robo", sostuvo el oficial de la PDI.

"Lo relevante de este caso es que acá tenemos la combinación de robos, armas de fuego y droga. En este caso, producto del allanamiento hecho en la ciudad de Santiago en los domicilios, encontramos diversas armas de fuego, dentro de ellas un arma automática y un arma convencional pero con el número de serie borrado", acotó el fiscal José Uribe, jefe del Sacfi, quien precisó que se continúa la investigación en contra de los sujetos por al menos tres delitos más.