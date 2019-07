Carabinero con fractura de cráneo quiere que pescador responsable vaya a la cárcel

El funcionario policial Ditter Rodríguez, quien resultó con una grave fractura de cráneo mientras controlaba una protesta de pescadores en la Caleta Portales de Valparaíso en 2016, pidió que el responsable de su lesión vaya a la cárcel.

El Tribunal de Garantía porteño ya decretó el cierre de la investigación contra R.B.V., quien hirió con una pedrada en la cabeza a Rodríguez, dejándolo con una grave fractura craneal que lo alejó de su labor en las Fuerzas Especiales de Carabineros.

"He vuelto a mis funciones; lamentablemente, ya no en el área operativa, sino que administrativa... Ya que no me puedo exponer, por la gravedad de las lesiones causadas en esa oportunidad", relata Rodríguez.

"No puedo exponer mi cráneo a ningún golpe que pueda agravar la lesión", enfatiza.

(Los pescadores protestaban contra la Ley de Pesca y se enfrentaron violentamente con Carabineros, lanzando piedras desde la línea del Metrotrén)

Rodríguez dice estar "buscando que termine en la cárcel" el agresor, porque su delito "es maltrato de obra a Carabineros con el resultado de lesiones graves, lo que tiene una pena alta".

"Lo que buscamos es un precedente para el resto de las personas que quieran agredir de manera gratuita a un carabinero", subrayó en diálogo con Cooperativa Regiones.

Dentro de 10 días la Fiscalía deberá decidir si acusa en juicio oral o define una salida alternativa por medio de un acuerdo reparatorio, como el que en este caso, propone la defensa del pescador imputado.