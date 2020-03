Carabinero fue formalizado por robo de armas en La Ligua: Institución descarta montaje

Este martes fue formalizado el ex funcionario de Carabineros que fue detenido por robo de armamento y municiones al interior de la comisaría de La Ligua, en la Región de Valparaíso.

El ahora ex funcionario, identificado como Iván Tapia Maturana, fue imputado por los delitos de malversación de instrumentos públicos, porte ilegal de armas y de infracción a deberes militares en grado de consumado en calidad de autor.

En la audiencia se presentaron diversas versiones que contrastan con su relato de los hechos, que apuntaba a un asalto, pese a que algunos de los testigos aseguran haberlo visto con un bolso y acompañado, mientras que no existe claridad sobre un supuesto enfrentamiento.

El general de Carabineros Hugo Zenteno planteó que "aquí no hay montajes; aquí hubo un robo de armamento, donde se utilizó una mala coartada de un ataque al cuartel que no existió".

"Carabineros detectó el robo y actuó de inmediato con los equipos especializados y personal territorial. Quien se aparta de la ley no tiene cabida en Carabineros, eso tiene que quedar muy claro", precisó.

Inicialmente se había rechazado la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, pero el Ministerio Público apeló inmediatamente ante la Corte de Valparaíso, razón por la que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel porteña mientras se resuelve el recurso.

¿Cómo ocurrió el hecho?

El fiscal de La Ligua, Mario Ramírez, señaló que "el funcionario policial involucrado habría estado de acuerdo con otros sujetos, habría facilitado la sustracción de un arma de fuego y, gracias a que cuatro funcionarios policiales llegan al lugar para buscar aceite para el motor de uno de los vehículos policiales, es que finalmente se frustra esta puesta en escena y deriva en hechos más violentos".

"También contribuyó a la filtración de el plan como estaba originalmente planeado, que fue observado por uno de sus colegas desde el segundo piso", sostuvo el persecutor.

La abogada defensora del ex carabinero, María Alejandra Olivares, dijo que el acusado no prestó declaraciones al Ministerio Público. "No hay declaraciones en la carpeta investiga de mi representado, porque, hasta acá, él no ha rendido una declaración ante el tribunal. Recordemos que todo imputado tiene derecho a guardar derecho", señaló.

Se decretó un plazo de 100 días de investigación para este hecho.