Carabineros incautó 25 cartuchos de fuegos artificiales durante "narcofuneral" en Viña del Mar

Carabineros incautó 25 cartuchos de fuegos artificiales en el marco de un "narcofuneral" que estaba siendo vigilado por la policía desde la mañana de este martes en la ciudad de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

No hubo personas detenidas por este caso, ya que la mochila que guardaba los dispositivos pirotécnicos fue abandonada en el sector del velorio, Chorrillos Bajo.

El funeral, que generó temor en los vecinos y la comunidad educativa, fue calificado de "riesgo moderado" por Carabineros.

Jorge Galleguillos, director del Colegio Rubén Castro de Sausalito, en cuyas inmediaciones pasaría el cortejo, expresó su molestia al asegurar que "ninguna autoridad -Carabineros, municipio, autoridades educacionales o el Ministerio del Interior- se ha comunicado con nosotros de alguna forma para señalarnos que el riesgo que estamos corriendo como unidad escolar", enterándose sólo después de las consultas de la prensa.

"Me parece pésimo no contar con esa información, porque mi capacidad de reacción en 20 minutos no es tan amplia como para informar a las comunidades, a las familias, y tampoco para poder tomar decisiones dentro del establecimiento. Somos una comunidad de 1.000 personas, incluyendo docentes y asistentes de la educación, es muy poco posible moverlos en 20 minutos", añadió.