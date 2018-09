Carnaval "Mil Tambores" de Valparaíso no recibirá financiamiento directo del Ministerio de las Culturas

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio decidió no entregar los 40 millones que la corporación Mil Tambores había solicitado para poder realizar la actividad considerada como evento masivo.

En años anteriores, los fondos habían siso destinados por el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) de forma directa a la agrupación, esto significa sin postulaciones.

Para este año, la seremi de las Culturas, Constance Harvey sostuvo que no se contemplaron los recursos en el presupuesto.

"Se trata de recurso públicos, de modo que debemos asegurar la mayor equidad posible en su distribucón y asignación. Hemos revisado cómo se le traspasaban estos recursos en años anteriores y estos recursos no quedaron contemplados en la programación presupuestaria, por lo tanto deben conducirse por la línea de postulación y evaluación correspondiente, pero en igualdad de condiciones con otrs festivales de la región", dijo la jefa regional de Cultura.

Desde la corporación Mil Tambores, la vocera, Bernarda Tapia, explicó que esos recursos se utilizaban -en parte- para cubrir los gastos de transporte de las comparsas y el arriendo de baños químicos, lo que ahora debería ser cubierto por una mayor inversión de las organizaciones. "Hay varios puntos logístico que van a quedar sin cubrir y eso es responsabilidad de que el Ministerio de Cultura no se está poniendo con la plata".

"El carnaval se hace igual. A las autoridades les cuesta comprender que el carnaval no es una actividad que inventó una productora privada, es una expresión ciudadana y legítima de cientos de organizaciones que trabajan todo el año en sus territorios en pos de este encuentro que es nacional", dijo Tapia.

La vocera criticó que la determinación de no aportar los recursos fuera dada a conocer a través de una nota realizada en diario local El Mercurio de Valparaíso y no de forma oficial. "Hay que cumplir con los canales formales porque hasta el momento no tenemos una respuesta oficial del Ministerio de las Culturas, a mí me parece una actitud completamente irresponsable".

La actividad podría llegar a convocar a cerca de 7 mil personas en Valparaíso, situación que año a año es criticada por vecinos y locatarios porteños producto del alto número de incivilidades que se generan en la ciudad.

La solicitud para realizar este evento fue ingresada formalmente a la Gobernación de Valparaiso el pasado 14 de septiembre, en la que se pide permiso para pidiendo el día 5 de octubre sin precisar la extensión de la actividad.

En ese sentido, la gobernadora María de los Ángeles de la Paz indicó que se entregará el permiso "en la medida que se cumplan los requisitos", los cuales no necesarimente están condicionados por la entrega de los recursos de Cultura.