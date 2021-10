Caso Ámbar: Este martes comenzó el juicio oral contra Denisse Llanos y Hugo Bustamante

Este martes comenzó el juicio oral contra Hugo Bustamante y Denisse Llanos, acusados por el femicidio y homicidio con violación de Ámbar Cornejo, joven de 16 años que fue agredida sexualmente, asesinada y desmembrada -para ocultar el cadáver- por su madre y la pareja de ésta en la comuna de Villa Alemana, hechos conocidos en agosto del 2020.

El hecho ocurrió en julio del año pasado, cuando Ámbar desapareció tras concurrir a la casa de su madre, la acusada, a buscar su pensión de alimentos, en Villa Alemana; sin embargo, las sospechas se centraron en Bustamante, quien gozaba desde 2016 de libertad condicional otorgada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pues el sujeto a principio del 2000 ya había sido condenado por el asesinato a su entonces pareja y el hijo de ésta.

El juicio se realiza en modalidad semipresencial ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar y, por motivos sanitarios y de seguridad, los acusados -quienes permanecen en prisión preventiva- no asistirán al juzgado y comparecen de manera remota.

Comienza juicio contra Hugo Bustamante y Denisse Llanos por el homicidio, femicidio, violación e inhumación ilegal de Ámbar Cornejo. Fiscalía pide presidio perpetuo calificado. Por delitos sexuales contra hermano se piden 17 y 20 años más respectivamente @Cooperativa pic.twitter.com/FgXqSrxyCq — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) October 26, 2021

La Fiscalía pide presidio perpetuo calificado para ambos imputados, es decir, prisión de por vida y que sólo podrán optar a beneficios tras 40 años; y los acusa además de una serie de delitos sexuales cometidos contra el hermano de Ámbar (también menor de edad), hechos por los que solicita otros 20 años de presidio.

En los alegatos de apertura, la fiscal Claudia Perivancich adelantó ante el tribunal que las pruebas respecto de Llanos "describirán la personalidad, las características y la ubicación en el tramo de personalidad limítrofe con una tendencia que establecen entre media y alta a la psicopatía y en un subtipo particular, que es de la manipulación; a una persona que se la define con escasa profundidad en los vínculos", que prefirió la lealtad a su pareja en desmedro de su propia familia de sangre.

Pero además la documentación expondrá "una historia de vulneraciones respecto de las víctimas; que el sistema que en su conjunto, más allá de parecer una frase hecha, ha fallado a ambas víctimas y no se pudo proporcionar un sistema proteccional que evitara la ocurrencia de hechos delictivos de naturalezas tan graves", agregó la persecutora.

En la antesala, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, que es querellante en la causa, indicó a través de sus redes sociales que espera sea el inicio de la "justicia que ambos merecen".

Hoy iniciamos el juicio por el brutal crimen contra Ámbar y su hermano, el inicio de lo que, espero, sea la justicia que ambos merecen! vamos!!! — Patty Muñoz García (@Pa__tty) October 26, 2021

Ya en el inicio del juicio, Muñoz reprochó que se está "en presencia de un sujeto como Bustamante que, en mi perspectiva, debió haberse mantenido privado de libertad".

"No sólo esperamos la imposición de las penas, sino que también que este caso tenga el impacto suficiente para que ojalá en Chile no tengamos que seguir conociendo de sujetos que, teniendo libertades que no merecen, exponen a niños, niñas y adolescentes a hechos irreversibles", sostuvo también.

Además, "cuando hablamos de la participación de la madre de Ámbar, yo en la audiencia de formalización planteé algo muy claro: quienes son víctimas de Hugo Bustamante, mueren, y por ello estamos firmemente convencidos de la participación culpable de la madre de Ámbar", complementó la abogada.

Esta jornada también llegó un grupo de personas a manifestarse en el frontis del tribunal, para exigir justicia en este caso y que esta vez, en caso de ser condenados Bustamante y Llanos, purguen sus penas sin poder acceder a beneficios.

Se estima que el juicio se extenderá por al menos 20 días hábiles.