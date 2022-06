Cerca de 100 personas consultaron por síntomas de intoxicación tras peak de dióxido de azufre en Quintero

Las autoridades regionales de Valparaíso informaron que alrededor de 100 personas consultaron en centros de salud por síntomas asociados a una intoxicación, que se investiga si tiene relación con un peak de dióxido de azufre que se le atribuye a Codelco división Ventanas.

Desde la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) afirman que se trata del máximo peak de dióxido de azufre registrado desde 2019, cuando se actualizó una norma SO2 para la zona, según dijo el director regional, Mauricio Bustos.

Dicha normativa "indica una sobre norma sobre los 350 microgramos por metro cúbico normal, luego de esto hay una categoría un tanto mayor que es la preemergencia, luego tenemos la categoría de alerta y luego la de emergencia, que ya se alcanza cercano a los 950 microgramos por metro cúbico normal", explicó.

"El día de ayer superamos los 1300 en el informe en una de las estaciones de Quintero", detalló Bustos.

La Delegación Presidencial tendrá una reunión con la empresa Esval para analizar la mantención de los alcantarillados de los establecimientos educacionales de Quintero y Puchuncaví, ya que se vinculan a episodios anteriores de intoxicación.

Además, tendrán una reunión con dos empresas del cordón industrial para ajustar los planes operacionales de las firmas, donde también se analizará el plan de descontaminación.

La delegada presidencial, Sofía González, confirmó lo anterior señalando que están "tomando las decisiones para poder fortalecer la fiscalización y por cierto el día de mañana abordarlo con las empresas para poder ajustar esos planes operaciones y que no vuelva a suceder".

"El plan de descontaminación de Quintero-Puchuncaví debe ser ajustado y mejorado", enfatizó la autoridad.

APUNTAN RESPONSABILIDADES A CODELCO

La Superintendencia de Medio Ambiente fiscalizó a la fundición Codelco división Ventanas, ya que la entidad debe determinar las responsabilidades del caso.

Pese a aquello, el gobernador Rodrigo Mundaca, que ya ha atribuido la responsabilidad a la estatal, dijo que realizará exigencias al presidente del directorio, Máximo Pacheco, con quien se reunirá el jueves a las 15:30 horas en Valparaíso: "Este gobernador no es un receptor de escuchas, no soy un tipo que va a escuchar pasivamente, le vamos a hacer exigencias sin duda, ya que el contaminar e hipotecar la vida de los niños no puede ser gratis".

"Hay una molestia que es legítima en la comunidad porque se cierran los colegios pero no se paralizan las empresas, y creo que ha llegado el momento de tomar decisiones con el coraje suficiente para poner en la centralidad la vida de las personas", recalcó Mundaca.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE SOSTUVO REUNIÓN DE EMERGENCIA

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, lideró esta mañana una reunión de emergencia episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví y puso el énfasis en medidas de corto plazo, con un enfoque preventivo, que permitan disminuir el riesgo de afectación a la salud de las personas durante el invierno.

En la reunión además participaron los ministros de Educación, Marco Antonio Ávila; de Minería, Marcela Hernando; Máximo Pacheco y otras autoridades de Codelco; la jefa del gabinete de la ministra del Interior, Ana Lya Uriarte; el superintendente de Medio Ambiente, Manuel Ibarra y la jefa de dicha unidad en Valparaíso, Carolina Silva; y los subsecretarios del Medio Ambiente y de Salud Pública, Maximiliano Proaño y Cristóbal Cuadrado, respectivamente.

"Moralmente no es posible que sigamos exponiendo a esta población a este nivel de riesgo para la salud", dijo Rojas en la oportunidad, y agregó que "aplicaremos al máximo el principio preventivo".

"Esperamos que haya una voluntad real para que este criterio se aplique con la fuerza necesaria, de parte de todos los actores. Mientras avanzamos en soluciones estructurales, necesitamos establecer medidas de corto plazo para poder hacer frente a este invierno", señaló la autoridad.

SEIS PROPUESTAS PARA EL GOBIERNO

La organziación Mujeres de zona de sacrificio en resistencia y los consejeros regionales Tania Valenzuela, Carlos Vega, Severina de Gracias y Jorge Mora, firmaron una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric y a la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, dando a conocer seis propuestas "entendiendo la posibilidad que tiene nuestro Gobierno de comenzar a saldar la deuda histórica en materia medioambiental".

Se trata de la homologación progresiva de la normativa ambiental de acuerdo a los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud; la entrega de "nuevas competencias a las seremis de Medioambiente y Salud, para generar las facultades administrativas que les permita solicitar la paralización parcial o total de faenas a empresas durante episodios de emergencia ambiental", según consignaron en un comunicado.

También, la "creación de una nueva fundición estatal de alto estándar", que contemple el "funcionamiento de tecnología de punta para avanzar hacia una transición de energías renovables"; junto con la modificación del instrumento (PREMVAL) para cambiar el uso de suelo de las hectáreas aún disponibles para la instalación de empresas peligrosas.

Además, la "instalación de equipo de monitoreo en establecimientos educacionales (mp10, mp2.5, Covs y dióxido de azufre)" y, finalmente, el ingreso a Estudio de impacto Ambiental de "todas las empresas" para obtener sus respectivas RCA (resolución de calificación ambiental) en todos sus centros operacionales y actualizar las vigentes".

Katta Alonso, vocera de la agrupación, aseguró que "esta vez fue Codelco que sobrepasó la norma chilena, que ya es muy mala, cuatro veces y se rebalsó el límite, así que ahora necesitamos acciones concretas", apuntó.