Comisión Borde Costero propone no otorgar cinco concesiones marítimas en Quintero-Puchuncaví

Con 21 votos a favor y 3 abstenciones la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), que por primera vez fue presidida por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, votó a favor de no otorgar cinco solicitudes de concesiones marítimas presentadas por empresas emplazadas en las comunas de Puchuncaví y Quintero.

Se trata de las empresas Puerto Ventanas que busca construir dos sitios más de atraque; Codelco que pretende mejorar una cañería de desagüe y utilizarla para descarga de riles y aguas servidas ya tratadas.

Copec, en tanto, busca la ampliación de una tubería, mientras que Gasmar presentó un proyecto para contar con un terminal gasero propio; y Bucalemu Lanchas, quienes solicitan un espacio para el fondeo de lanchas consistente en 10 boyas para las naves que posee.

"Me parece del todo prudente que hoy nos hallamos pronunciado para no otorgar estas concesiones marítimas, no obstante, si bien es cierto que este pronunciamiento territorial es de la región, esto no significa que no se vayan a conceder las concesiones, porque hoy la responsabilidad ha quedado en manos del ejecutivo, en manos del Gobierno", dijo Mundaca.

Agregó que "hemos planteado la necesidad de no otorgar estas concesiones marítimas a propósito de, primero, porque hoy el instrumento de ordenamiento territorial PREMVAL está en una etapa de reformulación, y es un instrumento tremendamente importante. Segundo, porque estamos hablando de una zona saturada por material particulado; tercero, porque estamos hablando de una zona que hoy no resiste más carga ambiental".

Por su parte, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, sostuvo que "esto no va en contra de las empresas en sí, esto va en beneficio de las comunas Quintero y Puchuncaví, de no tener más instalaciones. Hoy hay un proceso que estamos mejorando esta zona ambientalmente".

El seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, en tanto, señaló que "hay un compromiso del gobierno respecto a salir de esta zona de sacrificio a una zona de recuperación ambiental, en función del compromiso también de esta transición socio-ecológica justa".

Según informó el Gobierno Regional, ahora corresponde que la resolución tomada por la Comisión Regional sea enviada a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, quien deberá pronunciarse respecto a estas solicitudes.