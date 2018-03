Cómo sobrevivió el hombre que cayó desde un barco en una fiesta en Valparaíso

Marcelo Cabezas sigue vivo gracias a su intuición luego de vivir un escalofriante momento cuando el fin de semana cayó desde una embarcación que realizaba una fiesta en el mar en Valparaíso.

Al menos 25 minutos después de su caída lo hallaron sin ropa, semi inconsciente, con el pulso bajo y con principio de hipotermia.

Cabezas contó en Las Últimas Noticias cómo lo hizo para sobrevivir ante el accidente que ocurrió a la 1:30 de la madrugada del domingo cuando después de tomar tres vasos de vodka intentó tomarse una selfie con un amigo en la terraza de la lancha y cayó de espalda.

"Fuimos con mi amigo a la terraza del segundo piso y me subí a una silla, esas blancas de plástico. Me iba a tomar una selfie pero el barco se movió, me tambaleé y no alcancé a afirmarme. Me caí de espalda al agua", reconoció al diario.

El conocido "Perla Negra", que ofrece fiestas para más de 80 personas hasta las 2 de la madrugada, había zarpado desde Valparaíso a Viña e iba camino de regreso al muelle Prat para terminar la celebración. Fue en ese momento cuando el hombre quiso tener un recuerdo pero calculó mal.

"Mi amigo, al ver que me caí al agua, quedó en shock y le costó sacar el habla", dijo Cabezas, señalando que por los minutos que demoraron en reportar su caída, el barco siguió su rumbo y lo dejó ahí. "Me puse a nadar hacia el barco y a gritarles, pero la música estaba muy fuerte", agregó.

El hombre narró las maniobras que le salvaron la vida: "Me saqué la parte de arriba de la ropa que estaba súper pesada. Era una camisa y una chaqueta de mezclilla. También me saqué los zapatos. Caché que tenía que guardar energías y me puse a flotar".

Luego que su amigo alertara la situación, lo fueron a rescatar: "Vi un foco blanco, me relajé mucho y me fui a negro. No me acuerdo de nada más".

Marcelo recién volvió en sí cuando estaba en el hospital, desde donde salió ese mismo día sin ninguna lesión.