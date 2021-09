Comunidad haitiana protestó en comisaría de La Ligua tras muerte de hombre a manos de Carabineros

La comunidad haitiana se manifestó este miércoles en el frontis de la Comisaría de Carabineros de La Ligua, tras la muerte de un ciudadano de esa nacionalidad por un disparo de un uniformado.

Comunidad haitiana se manifiesta frente a comisaría de Carabineros #LaLigua x baleo de funcionario q terminó con la muerte de hombre de esa nacionalidad. “No es incidente confuso, es violencia contra cuerpos negros”. Hoy Fiscalía formalizará x homicidio a uniformado @Cooperativa pic.twitter.com/T0fKLeifDm — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) September 1, 2021

Según lo informado por la PDI, el hecho -ocurrido ayer- se dio luego que el hombre fue a comprar una bebida a un boliche cercano a su domicilio, sin embargo, no había la que él quería y se enojó. Después de ello, apareció en el lugar con un machete, momento en que fue interceptado por los funcionarios de Carabineros.

Ante esta muerte, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes aseguró en esta jornada que "no es incidente confuso, es violencia contra cuerpos negros".

"Quieren hacer un montaje con un machete de un ciudadano haitiano, sabemos bien que un machete tampoco es un gesto para que disparen a matar. No hay ningún indicio de que había una amenaza inminente de la vida de este funcionario policial. Queremos ya que estas situaciones se detengan, ustedes como funcionarios sus sueldo lo hace la gente y eso incluye a esas personas negras", acusó Djimmy Delice, presidente de la organización.

VIDEO comunidad haitiana se manifiesta frente a comisaría de Carabineros de #LaLigua tras homicidio de Louis Gentil de 42 años. Diputado Ibáñez oficiará a Ministerio de Interior y Carabineros solicitando información de protocolos policiales @Cooperativa pic.twitter.com/oLojEPUWJC — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) September 1, 2021

En tanto, pasado el mediodía se esperaba la formalización del funcionario policial por el delito de homicidio, mientras que el diputado Diego Ibáñez (CS) oficiará al Ministerio de Interior y Carabineros solicitando información de protocolos policiales en este caso.

"Nosotros vamos a solicitar mediante un oficio dirigido a Carabineros de Chile, si es que se cumplieron o no, en este caso los protocolos. Ninguna persona, no hay nada que justifique que una persona termine muerta por un disparo de la fuerza policial, en una situación de vulnerabilidad y de padecimiento de una enfermedad de salud mental, es una violación de los derechos humanos por donde se mire, no hay justificación alguna", acotó el parlamenario.

Además, señaló que "hay un protocolo que señala como es el paso a paso para no poner en riesgo la vida ni el funcionario ni de la persona, y a todas luces ha fracasado dicho protocolo y dicha negociación policial, que es obligatoria por ley".

SE AMPLIÓ DETENCIÓN HASTA EL VIERNES

Ante el Juzgado de Garantía de La Ligua la Fiscalía de Valparaíso realizó el control de detención del carabinero, identificado como Franco Castro, de 20 años. En la audiencia, el ente persecutor solicitud ampliar el arresto hasta el viernes, lo que fue acogido por el tribunal.

Se amplió hasta el viernes detención del carabinero q baleó y dio muerte a hombre haitiano n #LaLigua: Fiscalía espera informe SML p eventualmente imputar homicidio simple. Policía disparó al tórax, defensor alega defensa propia, víctima habría amenazado con machete @Cooperativa pic.twitter.com/nyHYaxrWcx — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) September 1, 2021

Esto pues hay peritajes pendientes, entre ellos un informe del Servicio Médico Legal, a todo a fin de que la Fiscalía pueda determinar si imputará al uniformado y por cuál delito específicamente procesarlo.

En la instancia, se expuso que según el parte policial, vecinos del sector El Peumo de La Ligua llamaron a Carabineros alertando de la presencia del ciudadano haitiano, quien presuntamente estaba causando desórdenes en la vía pública y amenazando a transeúntes con el mencionado machete.

Al llegar la policía, "este sujeto rodea el vehículo de Carabineros por la parte trasera, personal policial a viva voz le manifiesta que bajara el arma blanca que en ese momento portaba, haciendo él -la víctima (fatal)- caso omiso a estas órdenes verbales y abalanzándose sobre los funcionarios Castro y Muñoz", detalló el fiscal Mauricio Díaz.

"Ante aquella agresión proceden a desenfundar su arma de servicio tomando una posición defensiva. Acto seguido, él levanta aquella arma (el machete) amenazando al personal policial y se abalanza sobre el funcionario Franco Castro Cea, quien hizo uso de su armamento servicio percutando un tiro a la altura del tórax del occiso", complementó.

De acuerdo con el reporte policial, el disparo a la postre mortal fue percutado a una distancia aproximada de dos metros entre el uniformado y la víctima.

El carabinero seguirá detenido y será trasladado hasta la Tercera Comisaría de Los Andes, donde aguardará su eventual formalización.