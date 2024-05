Condenan a adolescente por crimen de chofer de aplicación en Quillota: Su compañero fue absuelto

El Tribunal Oral en lo Penal de Quillota condenó a uno de los dos menores de edad imputados por el asesinato de un conductor de la aplicación Didi ocurrido en marzo del año pasado en dicha comuna.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, de 28 años, transitaba por la comuna cuando subieron a su vehículo dos menores de edad que tras llevar unos momentos a bordo lo apuñalaron causándole la muerte.

Si bien, ambos menores fueron formalizados por homicidio calificado por alevosía, uno de los sujetos fue absuelto y el otro condenado por homicidio simple.

El día de los hechos los adolescentes abordaron "un vehículo de la aplicación Didi en donde su conductor fue asesinado a través de por lo menos dos o tres estocadas que le causaron la muerte producto de cercenar las arterias vitales desangrándose en el lugar producto de una anemia que lo provocaron esas lesiones", explicó el fiscal César Astudillo.

En ese sentido, contrario a lo planteado por Fiscalía, el tribunal estimó que solo el autor material, vale decir, aquel que le propinó las estocadas con arma blanca, debía ser condenado.

Aquello "fue probado entre otros elementos a través de huellas genéticas de ADN que dejó el imputado en el arma blanca utilizada para cometer el homicidio. No obstante, consideró que su compañero de delito no podía ser vinculado con el homicidio, ya que si bien estuvo dentro del vehículo, no habría participado de manera directa en el homicidio", indicó Astudillo.

"Ello fundamentalmente porque le dio veracidad a los dichos del propio acusado quien refirió que estaba en el asiento del conductor, que discutió con este, que luego se baja y ya estando abajo del vehículo fue su amigo que iba en el asiento trasero quien finalmente puso fin a la vida del chofer", precisó el persecutor.

En ese sentido, explico Astudillo, "el tribunal dio crédito a los dichos del imputado y desestimó su participación condenando al autor material de este hecho por homicidio simple. Al haber sido solo uno el autor del hecho, no concurría la calificante de actuar sobre seguro ya que no habrían sido dos los autores del hecho".

De esta manera, para el próximo lunes quedó agendada la audiencia de comunicación de sentencia en la que se conocerá la pena que deberá cumplir el condenado, ante lo cual el fiscal Astudillo dijo que "se pidió la pena máxima para el menor ya que este es un hecho grave, poner fin a la vida de una persona que estaba trabajando".