Contaminación en Quintero: Alcalde (s) considera que la intervención estatal "no es suficiente"

Tras un nuevo episodio de contaminación que obligó a suspender las clases en la comuna este martes, el alcalde subrogante de Quintero, Francisco Jeldres, estimó que la intervención del Estado en la zona sigue siendo insuficiente.

En cuanto a contradicciones entre datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente y la Seremi de la cartera, la autoridad sostuvo en El Diario de Cooperativa que "la norma de calidad de aire tiene que mejorar y tener estándares internacionales para que lo que suceda acá no tenga ese doble discurso", pues "las estaciones de monitoreo no registran todos los gases que emanan de cada una de las empresas del cordón industrial".

También se manifestó en desacuerdo con las medidas provisionales dictadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, que implican reducir la producción en siete empresas: "Para nosotros no es lo mejor; (lo ideal) es que cierren la actividad productiva e identifiquen rápidamente desde dónde proviene este olor y que tengamos claridad, pero quedamos en incertidumbre".

Al mismo tiempo, como las emanaciones se reportaron desde la noche del lunes, "reclamamos contra la acción tardía del Gobierno de suspender las clases, porque si esto se conocía, la suspensión debió ser inmediata, y no esperar a la afectación de estos 100 niños", fustigó Jeldres, agregando que ese número es un estimado, "dado que muchos se retiraron a sus casas".

Consultado sobre cómo evalúa la respuesta del Estado en su conjunto, planteó que "no sé si el término es que 'no dé el ancho', pero ciertamente no es suficiente. Que tengamos niños afectados que tengan que suspender sus clases, afectando su aprendizaje, que se sientan distintos a otros niños del país, eso no tiene que seguir pasando. Nos falta mucho por avanzar todavía".

CIERRE DE LA FUNDICIÓN VENTANAS

Por otro lado, el jefe comunal (s) aseguró que ya se ejecutó el cese de funciones de la fundición Ventanas de Codelco, a pesar de que estaba previsto para fines de mayo una vez autorizado por el Sernageomin.

Si bien Jeldres lo calificó como una "buena medida", al caducar "una planta bastante antigua y sin las condiciones actuales de seguridad ambiental", reafirmó que no soluciona el problema de fondo, pues los eventos medioambientales "no siempre pueden (originarse) en una u otra empresa".

"Entendíamos que Codelco podía ser una de las principales, porque es una de las plantas más antiguas de fundición y con una norma de cumplimiento muy baja, pero no es la única. Tenemos un cordón industrial bastante amplio", subrayó.