Contraloría: Hospital Carlos van Buren realizó un trasplante de riñón en dos años

La Contraloría General de la República (CGR) reveló en su informe que, específicamente en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, la unidad de trasplantes realizó sólo un trasplante de riñón en los años 2022 y 2023, pese a que 84 pacientes estaban en lista de espera.

Durante ese período, la unidad se mantuvo cerrada por 245 días en el año 2022, y 115 en el año 2023.

Esto luego que el ente fiscalizador auditara a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, específicamente sobre la gestión, donación, procuramiento y trasplante de órganos, con el fin de cerciorarse del acceso igualitario a todas las personas.

Esta semana se dio a conocer en el escrito que hubo un incumplimiento en el orden de las listas de espera, dejando a 84 personas que esperaban un trasplante de órganos sin la realización de estas intervenciones y sin una justificación al respecto, pese a que debían ser los receptores de órganos.

El presidente regional del Colegio Médico, Ignacio de la Torre, indicó que "hoy día urge, más que nunca, ahora que el Poder Legislativo en comisión mixta se está discutiendo sobre el Presupuesto de salud 2025, es muy importante -entre otras cosas- garantizar los recursos para una red nacional integrada de un sistema de trasplantes, que permita que las personas que necesitan y esperan un trasplante no dependan del hospital de su territorio y del funcionamiento del mismo para poder ser o no intervenido".

"Es crucial que los sistemas funcionen y funcionen 24/7, si de pronto hay que tomar decisiones a nivel regional y establecer que un centro sea el centro prioritario de trasplante o procura de órgano, o un centro a nivel nacional tenga esa función", añadió.

En tanto, el diputado Andrés Celis (RN) señaló que "es imperativo, es una cuestión ya de moral, de ética, que la Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante debe tener un rol fiscalizador efectivo y un liderazgo elegido por la Alta Dirección Pública para asegurar transparencia y profesionalismo, donde además intervenga el Colegio Médico".

"La vida de las personas no puede seguir dependiendo de una gestión tan precaria y, entre comillas, negligente que, reitero, en este caso en particular la palabra negligente me parece que queda corta. Yo no descarto que aquí la palabra negligente no sea la correcta y que aquí, incluso, exista el concepto de dolo", expresó.

Desde el hospital no se han pronunciado oficialmente sobre el informe de Contraloría.