Core imputado por fraude en Valparaíso: "No me he quedado con ni un peso público"

El consejero regional Mauricio Araneda (UDI), imputado por el delito de fraude al fisco en calidad de reiterado, por viajes realizados al norte del país, dijo que todo se trató de una mala rendición de gastos que realizó a más de un mes de visitar Iquique en 2018.

Araneda explicó el hecho diciendo que "cuando regresé antes, el error fue no haberlo informado y hubo un error en tipificar la fecha en la rendición".

"No me he quedado jamás con ni un peso público, acá no ha habido un detrimento al patrimonio fiscal en absoluto", aseguró.

El ex gobernador de San Antonio afirmó que "voy a colaborar y prestar todos los antecedentes que sean necesarios para que esto se pueda aclarar y demostrar mi más absoluta inocencia, porque jamás ha sido mi intención generar ningún tipo de fraude".

Respecto de la querella presentada por el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez (RN) por este caso, Araneda indicó que "el fuego amigo muchas veces es el que más duele y eso es lo que se hace inexplicable".

Si bien los dineros ya fueron restituidos, Mauricio Araneda arriesga hasta cinco años de presidio, aunque espera llegar a una suspensión condicional del procedimiento.