Corporación Municipal de Valparaíso buscará nuevo logo tras comprar diseño plagiado

La Corporación Municipal de Valparaíso insistirá con cambiar su imagen corporativa de la institución, pese a que se descubrió que el logo fue plagiado a la ONG brasileñaa Conectas y su implementación fue descartada una vez comprobada la situación.

Por medio de una declaración pública Rodrigo Ruiz, director de comunicaciones de la Cormuval, señaló que se retomará "de inmediato la labor de crear una nueva imagen que represente el esfuerzo de rehabilitación en el que hoy está inmersa la institución".

"Hemos exigido al proveedor externo -cuyo logotipo fue escogido- el reembolso de la totalidad de los recursos cancelados, sin detrimento de las acciones legales que puedan presentarse en su contra, cuestión que actualmente está siendo estudiada por el equipo jurídico de la Corporación".

"Pésima señal"

Si bien el logo costó 500 mil pesos, la preocupación de algunos concejales está en el costo asociado al cambio de papelería, pendones y demases que ostentan la imagen que se busca cambiar.

"Eso tiene que ser varias veces los 500 mil pesos que supuestamente le pagaron al diseñador que copió el logotipo, dijo el presidente de la comisión de finanzas del municipio, Iván Vuskovic (PC).

"Me parece una pésima señal seguir insistiendo que vamos a ser una corporación distinta en condiciones que esta administración lleva más de un año y no han bajado los déficit, han mantenido el mismo número de personas trabajando, por tanto no hay ni una señal de que hay un cambio en la gestión", alegó Vuskovic.

"Gastos innecesarios"

Concejales como Eugenio Trincado (DC) llevarán los antecedentes a la Contraloría regional para que se esclarezca esta iniciativa liderada por el alcalde Jorge Sharp como presidente del consejo de la Cormuval.

"Él directamente es el responsable. Yo no se cual es el criterio si el mismo el alcalde habló que la corporación municipal está quebrada y que tiene un deficit de 73 mil millones de pesos", manifestó el concejal.

"Es el municipio más endeudado del país que incurre a estos gastos que son absolutamente innecesarios", destacó Trincado.

"Yo no sé si el logo va a solucionar el problema que tiene este municipio", reflexionó.