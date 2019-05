Corte Suprema ordenó revisar condena por fraude al Fisco a ex concejala de Limache

La ex concejala de Limache Cynthia Marín podría ser absuelta de la condena de 10 años de cárcel impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota por el delito de fraude al Fisco, luego que la Corte Suprema acogiera un recurso de queja presentado por su defensa.

Marín está imputada por un desfalco que llegó a los 37 millones de pesos ocurrido cuando ella era jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaíso.

El fallo del máximo tribunal establece que no se respetó el debido proceso puesto que no se pudo acreditar la calidad de funcionaria pública de Marín al momento de los hechos, que la exposición del Tribunal de Quillota habría sido confusa e incompleta y que no se pudo establecer la existencia de dolo, es decir, la intención de defraudar al Fisco.

El abogado Juan Carlos Manríquez, quién representa a la ex concejala, dijo que "es claro que la sentencia que la condenó dejó de resolver un punto central y si eso es así, entonces ella no ha cometido fraude al Fisco. Abrigamos la esperanza que de aplicarse plenamente el derecho resulte absuelta de todo cargo".

"Lo peor que podría ocurrir es que se rebaje una eventual pena bajo el umbral de cinco años, (así) ella podría cumplir la pena en libertad", agregó el jurista.

El fallo de la Corte Suprema anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que había confirmado la condena en contra de Marín y además, abre la posibilidad para la recalificación del delito y la absolución de la ex concejala, sin la necesidad de un nuevo juicio.