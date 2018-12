Crimen de Nibaldo Villegas: Autorizan realizar exámenes siquiátricos a ex pareja

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana autorizó este lunes que se realicen pericias siquiátricas a Johanna Hernández, ex pareja de Nibaldo Villegas e imputada -junto a Francisco Silva- por el crimen del profesor.

El cuerpo del docente fue encontrado descuartizado en Valparaíso en agosto pasado.

AHORA: Juzgado de Garantía de Villa Alemana autoriza realización de pericias psiquiátricas para Johanna Hernández, imputada por homicidio de Nilbaldo Villegas. pic.twitter.com/gyobOUng9o — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 10 de diciembre de 2018

Los exámenes siquiátricos habían sido negados por la defensa de Hernández, por lo que se pidió al tribunal estos peritajes para determinar si ella es o no imputable ante la ley.

El abogado defensor Dagoberto Pastén manifestó durante la audiencia que esto sería "fraude" y "un show mediático", lo que causó la molestia de los amigos y familiares, los cuales no lo dejaron avanzar hacia su vehículo a la salida del tribunal.

Tuvo que intervenir personal de Carabineros ante esta situación.

"Él nombró las palabras dentro de la audiencia, de show, de fraude. Estará en su forma de dar alguna opinión él pero para nosotros es ofensivo, es muy doloroso, nos duele mucho esto, lo que le hicieron a mi hermano. Entonces tiene que medirse ese defensor público. (Porque) es un defensor público, lo pagamos todos nosotros. Nos duele", criticó Edson Villegas, hermano del docente.

Aseguró que "se va dilatando, dilatando. A nosotros nos molesta. Sabemos que son procesos pero igual, son confesos. Estas son las garantías que tienen los criminales".

"El único objetivo es uno tendencioso"

Mientras que el defensor público, evitando hablar sobre sus dichos sobre "show mediático", comentó los peritajes ordenados por el tribunal.

"El único objetivo es un objetivo que es tendencioso, que es establecer el carácter de psicópata de ella. Yo no tengo ninguna que ese es el objetivo que se persigue", aseguró.

"Yo lo que le puedo decir es que estoy buscando todos los antecedentes para hacerme un panorama general acerca de la situación médica de Johanna. Si en esos antecedentes yo logro avisorar que hay algún diagnóstico de inimputabilidad, pierdan cuidado que claramente lo voy a solicitar. Pero si usted me pregunta ahora, que yo estoy pidiendo la inimputabilidad de ella, claramente es no, porque no tengo ningún antecedente hoy día para solicitarla", explicó el jurista.

Cabe recordar que un peritaje solicitado por la defensa de Francisco Silva determinó que él es imputable ante la ley y que finge una patología.

El plazo de investigación en este caso finaliza el próximo 20 de diciembre.