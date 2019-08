Criticado juez de San Antonio y caso armas: "Siempre actué conforme a derecho"

Juan Pablo Flores, juez de Garantía de San Antonio, aseguró que actuó "conforme a derecho" en la comentada causa que dejó libres y luego absolvió a dos personas que en mayo de 2018 fueron sorprendidas portando armas en el maletero de un vehículo.

El caso tuvo un nuevo giro esta semana, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso anulara el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio, y ordenara la realización de un nuevo juicio.

"Se tiene que hacer otro juicio y eso ya no es parte de lo que yo tengo que ver", dijo Flores a La Tercera.

"Siempre actué conforme a derecho", añadió el magistrado, precisando que un recurso de queja en su contra presentado por el Ministerio del Interior "fue rechazado por la Corte, porque no se deban los presupuestos para ello".

"Hoy el caso se está viendo en otro tribunal, no en el mío, por lo que no me gustaría entrar en el fondo de esto", agregó Flores, quien reflexiona que "todas las resoluciones están sujetas a críticas, siempre".

"Sin embargo, uno como juez esperaría que fueran, primero, informadas y, luego, responsables", sentenció.

El caso protagonizado por Manuel Olivares y Nelson Cerda, que actualmente cumplen condena por delitos relacionados con drogas, fue la base de las críticas del Ejecutivo al trabajo de los jueces y la Corte Suprema.