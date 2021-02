Critican a alcalde Sharp por comprometer aumento de sueldos a funcionarios de la salud primaria

La Municipalidad de Valparaíso anunció el acuerdo con dos sindicatos de salud municipal para aumentar entre un 5,5 y 6,5 por ciento los sueldos a los funcionarios del área.

Según informó el municipio, en junio se constituirá una mesa de trabajo para "revisar la estructura de remuneraciones, la carrera funcionaria y, en particular, el bono de nivelación existente, de modo de evaluar todos los años mejoras en esta materia".

"Esta es una forma que tenemos en Valparaíso de agradecer y reconocer, más allá de los aplausos, más allá de palmadas, más allá de palabras, con acciones y hechos concretos, la labor y el sacrificio de los funcionarios y funcionarias que nos han cuidado para –precisamente- enfrentar esta pandemia de la mejor manera posible", expuso el alcalde Jorge Sharp.

Enfatizó que "es un reconocimiento a la dignidad, a la lucha, la capacidad y el profesionalismo de los funcionarios de la APS; pese a que al inicio habían sido desconocidos por el Gobierno, han sido claves para poder afrontar el desafío de la peor pandemia de los últimos 100 años".

Críticas al "modo"

Sin embargo, a pesar de que la medida fue reconocida por el Concejo Municipal, desde el cuerpo colegiado criticaron la forma en que se tomó la decisión.

Así lo manifestó el concejal del Movimiento Valparaíso Ciudadano (MVC), Daniel Morales, quien señaló que "me parece bien que se reconozca el trabajo intachable de los trabajadores de la salud durante esta pandemia. Lo que no me parece es el modo, sin enterarnos previamente los concejales. Se puede interpretar que está haciendo esto en un contexto de campaña. Nos enteramos por la prensa de esta decisión unilateral por parte del alcalde".

Desde RN, la concejala Ruth Cáceres, presidenta de la Comisión de Salud del concejo, dijo que "el alcalde nos quiere dejar mal parados porque si no aprobamos, de nuevo las redes sociales van a barrer con nosotros".

Cáceres agregó que "lo primero que se tiene que hacer es hablar (con el concejo) y ver cuánta plata hay y después hablar con el sindicato, pero acá se hizo al revés".

"El alcalde va a la reelección y mientras mejor deje a los sindicatos y a los de salud, van a votar por él. El problema es que las platas todavía no las tenemos", sostuvo la edil.

Desde el municipio esperan que la propuesta de Sharp llegue durante las próximas semanas al Concejo Municipal para que sea votada.

En caso ser aprobada, en junio se deberá constituir una mesa de trabajo para reestructurar el pago de remuneraciones con efecto retroactivo desde enero de este año.