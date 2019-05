Defensa de imputada por crimen de Nibaldo: Hay pericias que no se realizaron porque este es un caso mediático

Ad portas de conocerse el veredicto por el homicidio del profesor Nibaldo Villegas, la defensa de la imputada Johanna Hernández insistieron en Cooperativa que, a su juicio, no existen pruebas que acrediten la participación de la mujer en el crimen del docente y que esperan que sea absuelta completamente, además de cuestionar la investigación.

"Hay muchas evidencias que se excluyeron y pericias que no se realizaron porque este es un caso muy importante en los últimos años; mediático, es uno de los crímenes más terribles que se han vivido", cuestionó el abogado particular Leandro Díaz, que junto a su colega Juan Carlos Bastidas visitó el trasnoche de Cooperativa.

El jurista aseveró que, aunque creen en la capacidades de la Policías de realizar las diligencias y las pericias y en las capacidades del Ministerio Público para encaminar el proceso, "algo pasó en este minuto que no guarda relación con las capacidades que tengan las personas para realizar esta investigación, sino que el plazo investigativo fue totalmente acotado y eso lleva también a no tener todos los elementos de pruebas que se deben tener".

"Los errores son cuando, en definitiva, hay evidencias que pudiesen haberse hecho de mejor manera, porque a lo que se tiene que llegar es a descubrir por qué ocurrió este hecho, y aquí claramente faltaron situaciones", añadió.

Cuestionan informe psiquiátrico

Al respecto, la defensa cuestionó el informe psiquiátrico de Johanna Hernández, que fue expuesto durante el juicio oral.

Respecto de Hernández, el análisis psiquiátrico arrojó que posee un perfil "borderline", es decir, ególatra y manipulador para conseguir sus objetivos, pero no posee una patología mental vinculada con esa conducta por lo que está en condiciones de ser juzgada, dado que no presenta una desconexión con la realidad.

"El tribunal obviamente es soberano para ponderar la prueba, cumpliendo los requisitos que la ley señala (...) pero esta perito vio y revisó la exhibición de un video que duró 5,3 segundos", apuntó Díaz.

"Por lo tanto, me hubiera gustado que este peritaje fuera abordado de varios puntos, no solamente de un video, sino con una entrevista personal clara y apuntado a lo que es la criminología o al por qué un delincuente puede o no cometer un hecho y no simplemente entregar una conclusión", agregó.

El abogado remarcó que "hay versiones que no guardan relaciones con un informe más completo, un informe más acabado y que apunte a cómo fueron los hechos", y expuso que "ante la consulta de esta defensa el psiquiatra número uno se le pregunta sobre si Francisco tiene rasgos psicopáticos o si los psicópatas cosifican, me respondió que no, que no es psicópata. Luego, el otro psicópata me responde que sí, que es psicópata".

De ser declarados culpables Hernández arriesga una pena de 40 años de cárcel por el delito de parricidio, mientras que Francisco Silva está expuesto a un castigo de 20 años de prisión por homicidio calificado.