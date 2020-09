Defensoría Ambiental valora cargos contra ENAP pero pide más: "Es un complejo industrial"

La ONG Defensoría Ambiental valoró positivamente la reapertura de la investigación y la reformulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra la empresa ENAP Refinerías S.A., al detectar nuevas infracciones tras la emergencia ambiental que en 2018 gatilló intoxicaciones masivas en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la costa central de la Región de Valparaíso.

Según la autoridad fiscalizadora, la reapertura del caso no solo obedece a nuevos antecedentes obtenidos mediante controles al titular del proyecto y requerimientos de información de la compañía, sino que también "a dos estudios solicitados por la SMA a la U. Católica, uno toxicológico y otro sobre calidad del aire".

Alejandra Donoso, abogada y directora ejecutiva de Defensoría Ambiental, destacó que "es bueno que la Superintendencia haga su trabajo y haya solicitado informes independientes ante la sola información que entregan las empresas". Sin embargo, señaló que "ENAP se encuentra dentro de un complejo industrial", advirtiendo que la situación más compleja y grave.

"No es bueno aislar las variables: no es físicamente adecuado, no es químicamente adecuado, no es biológicamente adecuado. Ese es un complejo industrial. La situación de contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví es grave, compleja, y así debe ser analizada", afirmó la activista medioambiental.

En conversación con Cooperativa, el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, defendió la reformulación de cargos y explicó que pese a que ya habían pasado más de 500 días desde el cierre de la investigación, decidió encargar dos nuevos estudios independientes debido a que "había vacíos importantes de información".

Asimismo, sostuvo que ENAP es la "única fuente emisora" de formaldehído, contaminante detectado ahora, y de ácido sulfhídrico en la zona, "y de entre el 95 y 99 por ciento de las emisiones de compuestos volátiles durante la emergencia".