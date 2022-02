Delincuente se lanzó desde un tercer piso tras maniatar y apuntar con un arma a mujer embarazada

En Viña del Mar, una mujer con 20 semanas de embarazo fue víctima de un violento robo en su departamento, en medio del cual fue maniatada y apuntada con un arma de fuego por un grupo de cuatro delincuentes.

Tres de ellos fueron formalizados el miércoles y quedaron en prisión preventiva, mientras que el cuarto -quien, se presume, apuntó a la afectada- será imputado este jueves.

Este sujeto se encontrada ayer sedado y hospitalizado, pues en el intento de huir del lugar de los hechos se lanzó desde un tercer piso, sufriendo lesiones graves.

"Me apuntó manifestándome: 'Métete dentro, si no te voy a matar m... c...'. Luego, entran tres sujetos más (al departamento). Empezaron a registrar la propiedad, mientras tanto (el primero), con un cable eléctrico, procedió a amarrarme de pies y manos, y en todo momento me apuntaba con la pistola, manifestándome que me mataría si llegaba a gritar por auxilio", fue parte del relato que la víctima -de iniciales J.O.T.- entregó a la policía.

El oportuno aviso a Carabineros permitió la detención de 4 sujetos que, durante la madrugada, ingresaron a un departamento en #ViñadelMar, donde intimidaron y maniataron a una mujer para robar diversas especies. Todos fueron detenidos y cuentan con un amplio prontuario. pic.twitter.com/5xgbz0PUwF — Carabineros Región de Valparaíso (@CarabValparaiso) February 16, 2022

Personal de la Quinta Comisaría de Miraflores estableció que el arma que mantenía el imputado correspondía a una pistola que en 2017 había sido hurtada a la Primera Comisaría de Iquique, hecho del que se había dado cuenta a la Fiscalía Militar.

DEFENSOR: "IBAN A COMPRAR DROGA"

En la contraparte, el defensor Tyson Etchegaray cuestionó el procedimiento, indicando que sus representados "son consumidores de droga que iban a comprar a ese domicilio".

"Es curioso que la dueña de casa haya abierto la puerta pasadas las 02:00 de la mañana... Eso es indiciario de que se trata de un lugar donde se vendía droga, y es indiciaria también la cantidad de televisores que había en el domicilio, que está en un lugar relativamente humilde", apuntó el abogado.