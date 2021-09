Denuncian que 13 niños fueron inoculados con la vacuna equivocada en Quilpué

Al menos 13 niños de educación básica de la Escuela Delfina Alarcón de Quilpué recibieron por error la vacuna de DTPa (difteria, el tétanos y la tos convulsiva) en lugar de la VPH (Virus del Papiloma Humano) en la posta rural, según acusan los apoderados del recinto educativo.

Los apoderados además denunciaron que fueron informados casi tres horas después del error y que no tenían certeza de cuántos niños resultaron afectados.

El presidente del centro de padres, Mauricio Hidalgo, aseguró que los más perjudicados son los niños y comentó que no recibieron ningún documento que certifique la vacuna administrada. "Hasta el momento no tenemos un registro, incluso le preguntaba a los mismos niños cuáles eran las vacunas que les habían puesto y los niños no están preocupados de eso", señaló.

Frente a la denuncia, la diputada Carolina Marzán anunció que ofició "de manera urgente" a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto con la alcaldesa de la comuna, Valeria Melipillán, para que se "realicen todas las investigaciones pertinentes para esclarecer y sancionar eventualmente responsabilidades".

El secretario general de la Corporación Municipal de Quilpué explicó que se trató de "un error programático", en el que cuatro de los 11 estudiantes de 4° y 5° básico recibieron vacunas equivocadas.

El seremi de Salud, Georg Hübner, declaró que "se inició la investigación correspondiente según los protocolos establecidos para este tipo de eventos", con el fin de "establecer las causales del error y los procesos de mejoras correspondientes". Además aseguró que "los niños recibieron la atención médica correspondiente y se encuentran en buen estado de salud".

En tanto, el secretario general de la Corporación Municipal, Víctor Ramos, anunció que se iniciará "un proceso de sumario y de investigación a partir del lunes que determinen las responsabilidades pertinentes".

En tanto, la misma Corporación Municipal informó en un comunicado que se instruyó un turno para todo este fin de semana en la posta rural de Colliguay, que estará disponible ante cualquier requerimiento de los apoderados del sector, como medida preventiva y de acompañamiento.