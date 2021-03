Desde el sábado, el 65% de los habitantes de la Región de Valparaíso estará en cuarentena

Desde este sábado 20 de marzo, serán 10 las comunas de la Región de Valparaíso que estarán en cuarentena, tras el anuncio de esta jornada, en el que se comunicó que toda la zona metropolitana retrocederá en el plan "Paso a Paso".

Aquello incluyó a Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana y Nogales, que se suman a las ya confinadas Quillota, El Quisco, San Antonio, Valparaíso y Catemu.

Todas las comunas mencionadas suman un total de 1 millón 280 mil 165 habitantes –según los datos de población del Ministerio de Salud- lo que equivale a un 65% de la población total de la Región de Valparaíso.

Anuncios | Región de Valparaíso



⬅️ A Transición (Paso 2)



Olmué



⬅️ A Cuarentena (Paso 1)



Concón

Quilpué

Villa Alemana

Nogales

Viña del Mar pic.twitter.com/BWkSHS380X — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 18, 2021

"Es lamentable que se deban tomar nuevamente medidas preventivas más restrictivas para los viñamarinos. Desde el municipio les pedimos hacer, ojalá, el último esfuerzo para cuidar la salud de todos", dijo el alcalde subrogante de Viña del Mar, Claudio Boisier.

La autoridad agregó que "el proceso de vacunación en esta comuna avanza de acuerdo a lo programado y muy exitosamente. Por tanto, no debemos comparar este periodo de cuarentena con el anterior, pues hoy tenemos la esperanza de que muy pronto lograremos la inmunidad de rebaño".

Gobernadora de Marga Marga Carolina Corti @CortiCaro se refiere a retroceso a Transición de #Olmué y a cuarentena de #VillaAlemana y #Quilpué a partir de este sábado a las 5 am. “Se intensificarán controles”, aseguró @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/USEFVd3DEo — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) March 18, 2021

"NO HEMOS HECHO CASO"

Por su parte, el alcalde Villa Alemana, José Sabat, dijo que lo acontecido "es realmente lamentable".

"Villa Alemana nunca ha vivido una cuarentena total y, aún así, hemos visto las consecuencias negativas de esta crisis sanitaria. Nuestra comuna no ha mostrado mejoras, no hemos hecho caso, pero ya no podemos quejarnos más", reflexionó.

"Como municipio, los primeros lineamientos que vamos a tomar es activar las ollas comunes en la comuna. Tenemos pensando otorgar una nueva subvención de 800 mil pesos (por organización) y, por supuesto, todos los protocolos de emergencia para dar cobertura a las necesidades sociales", sostuvo Sabat.

Mi comuna pasa a #Cuarentena, ¿qué debo saber? 🤔 Conoce aquí lo que está permitido y lo que está prohibido en esta etapa del Plan Paso a Paso y para más información, visita https://t.co/Ovn2CfAVnK pic.twitter.com/SpyEoPQMM9 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 18, 2021

"MEDIDA DE SHOCK"

El anuncio de confinamiento se da en una jornada en que la Región de Valparaíso reportó 694 casos diarios de Covid-19, la segunda cifra más alta a nivel nacional, según el seremi de Salud, Georg Hübner.

"Es una medida de shock, que no nos gusta, pero que nos permite reducir la movilidad y, sobre todo, salvar vidas", dijo la autoridad sanitaria local.

En teletrabajo el seremi de salud de #Valparaíso Georg Hübner informa aumento tasa de incidencia en la región, la q oscila entre el 95 y 98% de ocupación de camas UCI. Hoy se registraron 694 casos, la segunda región con más contagios nuevos @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/9MYqsOG8F5 — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) March 18, 2021

Hübner Agregó que "la región es la segunda, después de la Metropolitana, con más casos nuevos totales, alcanzando el día de hoy 694 casos y si bien hemos aumentado los testeos, el escenario es complejo".

Asimismo, confirmó que "las camas UCI están al límite, oscilando la ocupación entre el 95 y el 98 por ciento".