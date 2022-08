Detienen a hombre que habría quemado a mujer trans: Se presume lío de drogas

La PDI detuvo a un sujeto venezolano de 20 años luego de sindicarlo como el presunto autor del delito de incendio con resultado de muerte en la persona de una mujer trans en situación de calle el pasado 2 de agosto en Valparaíso.

Se trata de un ciudadano irregular que también se mantiene en situación de calle y que, según la investigación, habría actuado en el contexto de un lío de drogas.

"Conforme a los antecedentes levantados por el equipo de investigadores, existió una riña entre víctima y victimario por una situación de consumo y tráfico de drogas. Ellos se conocían dentro de este contexto, son antecedentes que están siendo puestos a disposición de la Fiscalía", dijo el subprefecto Rodrigo Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios.

El fiscal José Miguel Subiabre precisó que se trató de un "horrendo crimen" que se desarrolló de forma muy rápida.

"Es un hecho que ocurre en un corto tiempo: a las 5.15 de la tarde acontece esta primera acción (incendio) y a las 5.20 ya está todo incendiado y quemado. La acción pronta y oportuna de Bomberos y Samu logró trasladar a la víctima al hospital Van Buren (5.31) donde finalmente, producto del incendio y de haber sido quemada, falleció lamentablemente", dijo el persecutor.

En cuanto a un supuesto crimen de odio denunciado por el Movilh, el fiscal Subiabre dijo que "hasta el momento no descartamos nada porque estamos en una etapa primaria de la investigación (...) pero también sabemos al día de hoy que una de las grandes motivaciones por las cuales se produce esto es por el tema de las drogas".

Respecto de las lesiones, el persecutor dijo que "no hay ninguna herida cortopunzante en la víctima, no hay herida a bala, no hay elementos que permitan establecer sofocación de la víctima, algún traumatismo, sino que tan solo la crueldad del imputado fue quemar el lugar donde esta se encontraba a fin de provocarle la muerte".

Asimismo, Subiabre adelantó que este miércoles –día en que el sujeto pasará a control de detención- se solicitará la prisión preventiva para J.J.F.I.

"Creemos que la única forma que existe procesalmente para poder asegurar, tanto la seguridad de la sociedad, por las acciones realizadas, es la prisión preventiva. Es una persona además que está irregular en nuestro país, que no tiene un domicilio conocido y que por lo tanto es necesaria esa medida cautelar tan intensa para los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad".