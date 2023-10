Diputado RN sumó antecedentes a caso de explotación sexual infantil en Valparaíso

El diputado Andrés Celis (RN) reveló lo que calificó como nuevos antecedentes de los casos de explotación sexual infantil que ya había acusado ante el Ministerio Público y que involucran a residencias de Mejor Niñez de la Región de Valparaíso.

El parlamentario aseguró que se trata de "hechos gravísimos", algunos de los cuales ocurrieron al interior de los establecimientos y que ya habían sido denunciados por funcionarios de los recintos y por gente que trabajaba ligado al sistema mediante entes colaboradores.

"Un ejemplo: pasajes a Calama que se encuentran debajo del colchón de una habitación de mujeres. Ellas se habían ido, vuelven a la residencia y tienen un entrevero con las cuidadoras desesperadas porque tenían que ir a Calama. Ellas trabajaban en Calama porque las explotaban sexualmente. Hay más antecedentes sobre eso, pero me quiero quedar hasta ahí. Esto ocurre en la Región de Valparaíso, en una residencia", sostuvo Celis.

Agregó que "otro ejemplo son las violaciones al interior de algunas residencias de la Región de Valparaíso con detalles que son muy escabrosos y donde también están las denuncias respectivas que le entregamos a la fiscal regional".

"Un tercer caso es de adultos que pasan a recoger a menores a las afueras de una residencia donde les entregan drogas, dinero, a cambio de sexo. Hay videos, fotografías, acompañadas y hasta el día de hoy tampoco se ha hecho ningún tipo de acción, tampoco se ha ordenado ningún tipo de diligencia", afirmó el legislador.

"Aquí es caiga quien caiga, tenemos elementos fundados y antecedentes serios. Y cada día van llegando más antecedentes y elementos. No me voy a prestar para que aquí se quiera encubrir a alguna persona", advirtió, junto con cuestionar que le parece "muy extraño" que, frente a los antecedentes que ha visto -cuyo tenor "de verdad es fuertísimo"-, no haya visto avances en las investigaciones.

FISCALÍA DESMIENTE QUE NO HAYA AVANCES

Sin embargo, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, desmintió aquella aseveración del diputado.

"Quiero ser categórica: todas las denuncias que ha hecho ante la Fiscalía el Servicio Mejor Niñez se encuentran actualmente en investigación. Respecto en concreto a una causa a la que hace mención el diputado Celis y que se relaciona con un viaje a la ciudad de Calama, lo cierto es que en esa investigación está formalizada y el imputado se encuentra en prisión preventiva", afirmó.

"Queremos dar a entender que estamos ocupados en la tramitación de estas causas, y al mismo tiempo participamos tanto de la red local que se forma con todas las instituciones que pretenden trabajar en la prevención y en la persecución del delito de favorecimiento de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", enfatizó.

Desde el Ministerio Público apuntaron además que algunos de los antecedentes que agregó el legislador son parte de una demanda laboral que se tramita en el Juzgado del Trabajo, pero que igualmente serán revisados en las causas penales.

Con todo, Celis dijo que buscará reunirse con el Presidente Gabriel Boric para abodar estos graves casos.