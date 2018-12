Dirigente de portuarios: La intransigencia de la empresa también es violencia

El dirigente del sindicato de estibadores de Valparaíso, Pablo Klimpel, aseguró que la intransigencia de la empresa también es violencia, en el marco de la movilización que lleva más de un mes y que ha provocado serios incidentes en el puerto.

Ayer, los dirigentes llegaron hasta Santiago para reunirse con representantes del Gobierno, con quienes anunciaron un preacuerdo que será votado por la asamblea de más de 400 trabajadores al mediodía de este miércoles.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Pablo Klimpel expresó que durante la reunión con el Gobierno, "se hicieron ciertos mea culpa por parte de ambas partes".

"Hay un aporte complementario que hace el Estado a través de algunos cursos de capacitación laboral, pero por parte de la empresa, no. No reconocen nada. A nosotros nos llama la atención porque ahora están en negociaciones en Mejillones la empresa Ultraport y le está dando a sus trabajadores alrededor de 750 mil pesos, aumento del valor turno, pero aquí en Valparaíso no han dicho nada", cuestionó.

"Von Appen ha sido intransigente"

Respecto a los puntos más conflictivos en la negociación, el dirigente aseguró que uno "tiene que ver con la cantidad de días que llevamos en esto".

"Nosotros somos trabajadores eventuales, no somos trabajadores a plazo fijo ni a contrato, y eso ha implicado que estemos sin sueldo hace 30 días", expresó.

"La otra, es la falta de voluntad de un privado, un concesionario, que dice que al no tener deudas legales con nosotros, no tiene ningún compromiso pero la verdad que acá hay una norma que es insuficiente e independiente de que se cumpla, eso ha generado un problema social como el que tenemos en el puerto de Valparaíso", agregó.

En esa línea, consultado respecto a si el grupo Von Appen ha sido "intransigente", aseguró que "sí, porque yo puedo entender que ellos no quieran dejar un precedente y que tengan problemas con la paralización portuaria".

Sin embargo, cuestionó que "ahora tenían el puerto operando al 10 por ciento, no tienen los profesionales para trabajar la fruta, bajar los pórticos como si estuviera trabajando a plena capacidad y no es así, han sacado estudiantes de la escuela de tripulantes, de 17 y 18 años. No son profesionales, pueden haber accidentes. Hay compañeros a los que les ofrecen la contrata o más turnos. Entonces igual, estas cosas podrían haber sido evitables".

Protestas en Valparaíso

Además, fue consultado respecto a los incidentes que durante los últimos días han provocado estragos en el tránsito y el funcionar de la ciudad de Valparaíso.

En ese sentido, Klimpel manifestó que "nosotros lamentamos los efectos colaterales que tiene la protesta que estamos llevando a cabo, pero nosotros estuvimos tres semanas de manera pacífica, solo paralizados en las puertas, y eso ni siquiera implicando el bloqueo porque sino no podrían haber entrado trabajadores contratados".

"El nivel de violencia para nosotros es cuando existe una precariedad en el trabajo", destacó.

Agregó que "si vamos a hablar de violencia, pongamos el concepto en la balanza y hablemos las dos partes en igualdad de condiciones, pero no puede ser homologable lo que nosotros hacemos a la violencia que ha tenido tanto la fuerza policial como la que ha tenido la empresa al ser tan intransigente".

Además, el dirigente agregó que han tenido "el apoyo de la ciudad, gente que ha solidarizado con nosotros y eso ha hecho que sean de mayor envergadura".