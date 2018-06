Emiten orden de captura contra ex concejala de Limache condenada por fraude al fisco

La Policía de Investigaciones (PDI) realiza diligencias para dar con el paradero de la ex concejala de Limache Cynthia Marín (ex RN), quién está condenada a 10 años y un día de cárcel por el delito de fraude al fisco y hasta la fecha no se ha presentado en Gendarmería para cumplir lo sentenciado por el Tribunal Oral en lo penal de Quillota y ratificado por la Corte de Apelaciones.

La sentencia de Marín fue ejecutoriada el 21 de junio, por lo que tenía orden de ingreso a Gendarmería, lo que no ocurrió y por ello se emitió una orden de captura desde el poder judicial a las policías, lo que fue ratificado por la PDI de la región de Valparaíso.

Consultado su abogado defensor, Juan Carlos Manriquez, indicó que "yo no sé si ella está prófuga o no", afirmó no saber del paradero de su clienta y que como profesional solo le corresponde poner en la justicia los fallos pero que "no se puede hacer responsable de las acciones particulares que tome su defendida".

El jurista agregó que está "ejerciendo un recurso, hay que esperar que la Corte Suprema se pronuncie y en ese minuto podremos decir y calificar en qué situación se encuentra un imputado que está ejerciendo sus derechos por una resolución que estima injusta".