Empresas querellan por estafa a conocido productor de eventos de la Región de Valparaíso

Tres empresas del rubro musical y audiovisual de Viña del Mar se querellaron contra un productor de eventos de iniciales S.A.G.B., a quien atribuyen una estafa por un perjuicio total de 28 millones 505 mil 600 pesos.

Los querellantes son Avled Equipos Audiovisuales, Audiovisual Chile Producciones y Prosound, que proveían servicios e insumos a la empresa Diane Bustamante Producciones E.I.R.L. que, a su vez, ofrecía servicios a distintos organismos públicos para la realización de eventos.

La empresa, de responsabilidad limitada, es de propiedad de la madre del querellado –actualmente fallecida- y a través de dicha firma, el sujeto supuestamente cometió el delito económico que especifican las acciones judiciales presentadas por el abogado Edwin Flores.

En dichos libelos, se relata que el modus operandi del querellado consistía en comprar o contratar productos o servicios con la realización de "su pago oportuno, con la finalidad de generar la confianza necesaria", pero posteriormente, "solicitaba la adquisición de determinados insumos (o servicios), ofreciendo como garantía la entrega de cheques de la empresa de doña Diane Bustamante, firmados por ella, para luego pedir las correspondientes facturas a nombre de la referida empresa".

"Esto lo hacía a sabiendas de que, si bien era el querellado quien asumía los compromisos comerciales de palabra, después, al no pagar sus obligaciones, no podrían cobrarle a la empresa, pues esta no tenía fondos ni bienes", sostienen las acciones legales.

POSTERGABA LOS PAGOS

El pago a través de un tercero "es lo más clave" para la configuración del delito, explica el abogado Flores, puesto que "todo el tiempo él intenta frenar (los pagos) para que los instrumentos de cobro prescriban".

En cuanto al caso de Prosound, el Ministerio Público había comunicado al Juzgado la decisión de no perseverar en la investigación. Sin embargo, la parte querellante se opuso debido a que existen "diligencias pendientes con relación a entrevista de testigos", dice un documento del Poder Judicial.

Por lo anterior, la magistrada Yesenia Hidalgo rechazó la solicitud de Fiscalía y dio un plazo extra de 30 días a contar de este 4 de agosto.

CONTRATOS CON MUNICIPIOS

"Este caso es emblemático, porque esta persona es muy requerida por servicios públicos; hay municipalidades que lo contratan todos los años, le presta servicios al Congreso, al Ministerio de Cultura, hace hartos eventos en la región", asegura Flores.

Mediante el sistema de Transparencia, diversas municipalidades confirmaron que en reiteradas ocasiones han contratado los servicios de Diane Bustamante Producciones.

Dentro de dichos municipios, Valparaíso informó que pagó 12 millones por concepto de la Semana Lagunina de 2019 y 4 millones 736 mil 200 por la Calle del Niño de 2016; Llay Llay contrató a la EIRL en diversas ocasiones por un monto superior a los 64 millones de pesos entre 2018 y 2019.

De igual forma, 102 millones desembolsó el municipio de Puchucaví en dicha productora; 37 millones pagó el municipio de San Antonio y 23 millones el de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

Desde Fiscalía indicaron que no se referirán, por el momento, a la causa.