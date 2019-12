En prisión preventiva quedan detenidos por balacera fatal en pleno centro de Viña del Mar

Los cuatro imputados por la balacera ocurrida este lunes en la plaza Sucre, ubicada en pleno centro de Viña del Mar, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados durante esta jornada ante el Juzgado de Garantía de la ciudad jardín.

A todos se les imputaron los delitos de homicidio y porte de armas, mientras que a uno de ellos se le agregó el cargo de homicidio frustrado.

Producto de los disparos, un hombre perdió la vida, mientras que una mujer quedó herida y la detención de los sujetos se produjo en la ciudad de Valparaíso, luego de una intensa persecusión policial.

Juzgado de Garantía de #VinadelMar deja en prisión preventiva a cuatro imputados por su presunta participación en la balacera ocurrida el lunes en el centro. Todos formalizados por homicidio y porte de armas y uno por homicidio frustrado. @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/x1OU8YwTjN — B Velásquez Neracher (@belenvelasquez) December 17, 2019

El fiscal del caso, Alfredo Keller indicó que "se ha podido establecer existió una concertación previa para la realización de este homicidio" y afirmó creer que "la prisión preventiva fue concedida, aparte de los antecedentes esgrimidos que son bastante contundentes, por la hora y el lugar de la comisión del ilícito. Hay que tomar en cuenta que el día de ayer a esa hora circulaba gran cantidad de gente y así es como resultó lesionada una de las personas.

El defensor de los imputados, Alfredo Vallejos, desestimó el argumento de que hubo concertación en el delito: "no por el hecho de que sean amigos por una red social, significa que han sido (sic) concertados para la ejecución de un delito".

"Yo estimo que a lo menos dos no merecían la prisión preventiva, porque no tuvieron ninguna participación, no tienen antecedentes penales tampoco", indicó Vallejos, quien además descartó confirmar que los imputados hayan huido de Carabineros: "la policía dice que huyeron. Es un término subjetivo de la policía y materia de investigación".