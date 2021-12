En prisión preventiva quedó acusado de lanzar a su pareja desde un sexto piso en Viña del Mar

El sujeto detenido por lanzar a su pareja desde un sexto piso en Viña del Mar, fue formalizado por femicidio frustrado y quedó con prisión preventiva mientras dure la investigación.

El hecho, que sucedió el viernes pasado, según estableció la Brigada de Homicidios, ocurrió posterior a una pelea. La mujer cayó a la loza del estacionamiento y resultó con múltiples fracturas, hemorragias y una falla renal que la mantienen en riesgo vital.

Testigos relataron que esta no era la primera vez que se escuchó pelear a la pareja, pero no existían denuncias formales por violencia intrafamiliar.

La fiscal del caso, Alejandra Aravena, comentó que el imputado amenazó a quienes socorrieron a la mujer tras la caída, por lo que también fue formalizado por el delito de amenaza.

"Estaban en el balcón del departamento. El imputado de forma intencional, la empujó lanzándola al vacío, lo que provocó que la víctima cayera a la loza del estacionamiento del edificio, producto de lo cual resultó polifracturada y la tienen hasta el día de hoy con riesgo vital".

Además, relató que "luego de la caída, la vecina Loreto Fernández concurre a prestar los primeros auxilios a la víctima y el imputado, molesto por la acción, la amenazó seria y gravemente, diciendo entre comillas 'te voy a matar'".

La fiscal comentó que la vecina "comenzó a escuchar discusiones verbales. Según la testigo, era común oírlos. 'Luego escuché que comenzaron a tirarse cosas, saqué una ropa de la lavadora y me dirigí al balcón a tenderla. Oí desde el piso superior a mi vecina que gritó 'no, hueón, no' y seguidamente veo el cuerpo de mi vecina que cae'".

El abogado del imputado, Giovanni Espinoza, se opuso a la prisión preventiva ya que no tenían antecedentes. La defensa buscaba el arresto domiciliario, lo que fue rechazado por el tribunal.

"Esta defensa se opuso la prisión preventiva porque no existe un antecedente calificado, antecedente sólido, que digan que esta persona efectivamente empujó a la víctima, sino que simplemente existen estas declaraciones que dicen 'no, hueón, no', que son palabras textuales, pero no dice nada más específico en el sentido de decir que alguien vio que don Cristian empujó a la víctima por el balcón".

El abogado añadió que "no se va a presentar apelación hasta que se tengan nuevos antecedentes para poder revisar la prisión preventiva".

Espinoza también había alegado en la audiencia un ánimo suicida de la víctima, pero esto no fue considerado por el tribunal, que dio 120 días como plazo de investigación.