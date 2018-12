EPV llamó a los trabajadores movilizados a deponer la violencia, ya que "dificulta el diálogo"

Desde la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) llamaron a una parte de los trabajadores movilizados a deponer la violencia que han mostrado durante el paro que hoy viernes cumple 27 días.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente interino del directorio de EPV, Raimundo Cruzat, quien asumió hace una semana tras la renuncia de Raúl Celis en medio de las manifestaciones, analizó que "nada justifica la violencia".

"Ha habido una mesa de negociación que se instaló a principios de esta semana y para que se pudiera instalar la mesa ha habido ciertas señales de los trabajadores, como permitir el ingreso de los otros trabajadores que no están movilizados a trabajar", valoró Cruzat, aunque aseguró que "estas otras manifestaciones violentas hay que rechazarlas, dificultan el diálogo".

Consultado sobre un lienzo donde los movilizados llaman a boicotear la Navidad y el Año Nuevo en el puerto, precisó que "no me corresponde opinar sobre las pancartas que pongan los trabajadores".

No obstante, afirmó que "lo importante es hacer un llamado a deponer la violencia, porque pone en riesgo no sólo la mesa de negociaciones, sino que da muy mala imagen del puerto hacia el exterior y, por tanto, pone en riesgo la actividad portuaria que es fundamental para Valparaíso, y es un lujo que no se puede dar".

Criticó demora de mesa de trabajo

En ese contexto, apuntó a la responsabilidad de Terminal Pacífico Sur (TPS) en la radicalización del paro, porque "cuando hay un conflicto de esta o cualquier naturaleza, el diálogo es primordial", y en este caso, "considero que pasó mucho tiempo antes de que reestableciera la mesa (...) y eso endurece más las posiciones".

"Dicho eso, hoy día la responsabilidad de llegar a un acuerdo es de las dos partes, (...) tiene que haber voluntad de los trabajadores y voluntad del concesionario", instó, pese a que aclara que algunos puntos del petitorio de los trabajadores "tienen complejidades diferentes" y son "responsabilidad del Estado".

Los funcionarios portuarios eventuales movilizados piden mejores condiciones de trabajo y mayor seguridad en la realización de sus labores, entre otras peticiones.