Este martes comienza el juicio por la violación y el femicidio de Ámbar Cornejo

Este martes comienza el juicio contra Hugo Bustamante y Denisse Llanos, acusados por el femicidio y homicidio con violación de Ámbar Cornejo. En agosto de 2020, la joven de 16 años fue agredida sexualmente, asesinada y desmembrada -para ocultar el cadáver- por su madre y la pareja de ésta en la comuna de Villa Alemana.

La Fiscalía pide cadena perpetua para ambos imputados, y los acusa además de una serie de delitos sexuales cometidos contra el hermano de Ámbar (también menor de edad), hechos por los que solicita otros 20 años de presidio.

Ad portas del comienzo del juicio, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, que es querellante en la causa, enfatizó que se trata de "hechos particularmente violentos y graves".

"Como Defensoría de la Niñez esperamos que ambos acusados sean condenados por los distintos delitos que se les han acusado por nuestra parte, en compatibilidad con lo que el Ministerio Público ha acusado también", dijo la abogada.

"Este caso reviste particular interés público por la violencia significativa que involucró su comisión, por el hecho que estemos en presencia de un sujeto, como Bustamante, que desde mi perspectiva debió haberse mantenido privado de libertad, pero que gracias a una decisión desafortunada (libertad condicional), sale libre y genera este daño irreparable", comentó Muñoz.

"Esperamos que este caso tenga el impacto suficiente para que en Chile no tengamos que seguir conociendo de sujetos que, teniendo libertades que en realidad no merecen, exponen a niños, niñas y adolescentes a hechos que no tienen ninguna posibilidad de ser reversibles, y que les impactan de manera irreparable, haciéndoles perder la vida", agregó la defensora.

Patricia Muñoz dijo que en la Defensoría están "firmemente convencidos de la participación culpable que le ha cabido a la madre", y respecto de la situación del hermano, cuya causa mantiene prohibición de informar, indicó que "ha tenido, afortunadamente, un proceso de intervención lo suficientemente riguroso, un acompañamiento que ha sido importante y que -estamos seguros- le permitirá integrar esta dolorosa vivencia no solo personal, sino que aquella relacionada con la de su hermana y su muerte irreparable".