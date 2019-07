Ex concejala, al entregarse a PDI: “Podrán arrebatar mi libertad, pero mi honor, dignidad y valores, jamás”

La exconcejala de Limache Cynthia Marín (RN), quién ya se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Quillota por fraude al fisco, tras entregarse a la PDI al cabo de semanas de estar inubicable por la justicia, envió un mensaje de Whatsapp dirigido a familiares y amigos al que tuvo acceso Cooperativa Regiones.

A través del texto hizo sus descargos respecto a la acusación que terminó privándola de libertad.

"A todos aquellos que han sido solidarios conmigo, me han manifestado su cariño y han confiado en mi, sepan que me podrán arrebatar mi libertad, pero mi honor, dignidad y valores, jamás", indicó Marín.

En la carta, Cynthia Marín habló del momento de su formalización por el delito de fraude al fisco: "la fiscalía me ofreció una salida alternativa si me declaraba culpable, cuestión que no acepte, porque jamas reconoceré algo que no corresponde. Preferí ir a juicio y probar mi inocencia".

"La fiscalía debía mostrar una cabeza", aseguró.

Marín insistió en que "en el transcurso del proceso, pude palpar cómo la idea de justicia se esfumaba ya que aparecían testigos afirmando situaciones falsas y contradictorias".

En ese sentido, la ex jefa de gabinete de la gobernación de Valparaíso, indicó "el cruel ensañamiento que no solo han hecho conmigo, sino que además de manera muy cobarde sobre mi familia. Es una preocupante señal para todos los que por vocación hemos elegido el servicio público y actuamos de buena fe".

"Le pido a Dios que me de la fuerza necesaria para soportar estar lejos de mi hija y mi familia", finalizó.