Familia denuncia acto discriminatorio en contra de su hijo con autismo en escuela de La Calera: Municipio instruye sumario

En la comuna de La Calera, una familia denunció un acto discriminatorio en contra de un niño de seis años que posee trastorno del espectro autista (TEA) de parte de la directora de la escuela Santa Rosa del Huerto, perteneciente a la red municipal.

"Fue discriminado por la directora I. M. por el solo hecho de ser autista. No lo dejo entrar a la sala de clases y lo mandó al patio solo con una mesa y una silla, la cual el mismo tuvo que sacarla para el patio teniendo solo 6 añitos de edad y sin entender lo que estaba pasando", dice el relato de la abuela del menor, Andrea.

La madre del afectado agregó que "lo hicieron entrar por atrás porque era un niño autista y estaba sin mascarilla".

En tanto, Andrea, añadió que "después quería tomar agüita y lavarse las manitos y la directora ordenó que abrieran unos baños en pésimas condiciones higiénicas y sin agua potable. Mi hija lloró de rabia y pena".

De igual forma, Andrea indicó en su publicación que "se tomó la decisión de que mi nieto no asista más a dicho establecimiento porque no sabe cómo lo seguirán tratando ya que el todavía no habla ni se puede comunicar muy bien".

Mientras que Cesar Espinoza, presidente de la Cooperación Imperio TEA, afirmó que "tiene sensibilidades por lo cual no usa mascarillas. El menor fue al colegio, no lo dejaron entrar por la puerta principal y creo que lo hicieron ingresar por una puerta anexa al patio del colegio le hicieron que sacara su silla, su mesa y lo tuvieran en el patio del colegio".

"Quiso usar el baño, tampoco lo dejaban usar el baño que correspondía al colegio, lo hicieron usar un baño del anexo que no está habilitado y tampoco tenía agua. Es lamentable que suceda este tipo de actos, más de un colegio que tiene programa integración escolar, pero al parecer los protocolos del programa no fueron tomados en cuenta", puntualizó.

Municipalidad lamentó la situación

Desde la Municipalidad, el alcalde de La Calera, Johnny Piraino, dijo que se trata de una "lamentable situación" en la que "se vulneraron los derechos de un niño con TEA" e instruyó un sumario administrativo.

"Pido disculpas a los papás que son afectados por esta tremenda situación de vulneración de derechos, pero estamos tomando todas las acciones judiciales que permitan esclarecer y hacer justicia por el niño, por su familia", dijo el jefe comunal.

Agregó que "instruí una investigación sumaria que permita esclarecer los hechos y de esta manera hacer justicia y empatizar con la familia y principalmente con el niño con TEA. Esto no va a volver a pasar y quiero entregarle tranquilidad a cada uno de los apoderados de la red de educación municipal para que confíe en que estoy tomando las mejores decisiones en pro de construir una red de educación de calidad, inclusiva y justa".

Finalmente, Piraino señaló que "como alcalde y promotor de la inclusión comunal no voy a aguantar que este tipo de momentos ocurran en la red de educación municipal y menos con nuestros niños y niñas. Hoy debemos garantizar espacios seguros, inclusivos y justos para todos y todas y no voy a aguantar que un docente vulnere los derechos de un niño con trastorno autista. Creo que es un retroceso a la política que estamos construyendo, participativamente con cada uno de los actores".