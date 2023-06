Familia revela caso previo de lactante muerta por virus sincicial a la espera de traslado

Luego del fallecimiento de una lactante en San Antonio por la falta de camas y demora de traslado, una familia de Quilpué reveló haber sufrido un caso similar con su hija de dos meses la semana pasada: se encontraba internada a causa del virus sincicial y falleció en el hospital de la comuna mientras esperaba el traslado a un recinto de mayor complejidad.

Según relató Yessenia Sánchez, su hija fue hospitalizada el miércoles de la semana pasada y el viernes se le comunicó que sería trasladada al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Sin embargo, hallar una plaza para la guagua demoró 12 horas.

"Pasaron todo el día buscándole un cupo, porque fue como a las 8:00 o 9:00 horas que la doctora me dijo que la tenían que trasladar, y es a las 21:30 cuando lo consiguen en la UCI del Hospital Fricke", detalló.

Agregó que "conseguido el cupo, faltaba que llegara la ambulancia y resulta que mientras la esperaba a ella le da el primer paro, como a las 21:00. Cuando llegaron los paramédicos a la puerta le da el segundo paro cardiaco; le dieron 30 minutos reanimándola, pero ya no volvió más".

Asimismo, Yessenia reclamó que "el miércoles la doctora me dijo: 'tu hija está a un paso de pasar a la UCI'. ¿Por qué no me la pasaron a la UCI en ese mismo momento? Ella tenía antecedentes porque era una niña prematura, había nacido de 36 semanas. Aunque ya estaba en buen peso, debería haberla pasado a Viña antes que se agravara".

El padre de la menor fallecida, José Luis Parra, apuntó que "imagínate todas las horas que pasaron, porque si hubiesen conseguido la cama a la hora o antes del mediodía a lo mejor mi hija todavía estaría viva, porque en el otro hospital tienen mejores aparatos que en Quilpué".

"El caso de esa niña (de San Antonio) es prácticamente en las mismas condiciones de mi hija", acotó el progenitor.

"ESTÉN PENDIENTES DE LOS NIÑOS"

Los padres afectados son una pareja venezolana que lleva tres meses en Chile, por lo que Yessenia sostuvo que "yo no sabía de ese virus, nadie me dijo que había un virus sincicial que era letal. En el hospital me dicen que es casi un virus maldito, que es muy malo, muy grave".

"Me decían: cuida a la niña, abrígala, pero yo desconocía este tipo de virus y que era tan grave. Yo les diría a las personas que estén pendientes de los niños, quizás es inevitable que se enfermen, pero que no esperen a último momento porque yo la veía bien, como si tuviera cualquier gripe", añadió la madre.

El diputado radical Tomás Lagomarsino adelantó que este jueves realizará un punto de prensa en la urgencia del Hospital de Quilpué este jueves para "denunciar" que la bebé de San Antonio "no fue la primera paciente pediátrica en fallecer producto de enfermedades respiratorias".

A juicio del parlamentario, este hecho recién descubierto "demuestra el dramatismo y la situación en la cual nos encontramos, y la insuficiencia de las medidas hasta ahora optadas por las autoridades de salud a nivel nacional", por lo que mañana también instará a agilizar la entrega de recursos por parte del Minsal.

Si bien el Hospital de Quilpué dijo estar disponible a referirse a la situación, su personal indicó que siguen reuniendo antecedentes respecto al deceso.